HDP'li Buldan'ın Diyarbakır Adliyesinde ifade vermesi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliğinden, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın, hakkındaki dava kapsamında ifade vermesine ilişkin bazı basın yayın organlarında gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 26. Dönem HDP Milletvekili Buldan'ın kentteki otele girişi sırasında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında arama kararı bulunduğunun tespit edildiği, bu kapsamda kendisine gerekli tebligatın yapılması üzerine aracıyla Diyarbakır Adliyesine intikal ettiği belirtildi.

Adli mercilerce gerekli tahkikata başlanıldığı kaydedilen açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında HDP Milletvekili Buldan'ın emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı şeklinde haberler yer almıştır. Söz konusu milletvekiliyle ilgili herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış olup, haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Buldan'ın ifade verme işlemi sürüyor.



TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vermek için Diyarbakır Adliyesine gitmişti.