HDP'li Irmak hakkında gerekçeli karar açıklandı

DİYARBAKIR (AA) - HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince Irmak'a verilen hapis cezasına ilişkin hazırlanan kararda, sanığın terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verildiğini anımsatılarak, sanığın emir ve talimat vererek terör örgütünü yönlendirdiği hususunda herhangi bir kanıya varılmadığı belirtildi.

Irmak'ın örgüt içerisinde yönetici olduğu hususunda her türlü şüpheden uzak somut delil elde edilemediğinden sanığın "terör örgütü yöneticiliği"nden değil, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verildiği aktarıldı.

- "Alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmasına karar verilmiştir"

TCK'nın 314/2 maddesinde düzenlenen "silahlı örgüte üye olmak suçu" için öngörülen cezanın alt ve üst sınırları hatırlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Irmak'ın 30 yılı aşkın süredir silahlı faaliyet gösteren, 10 binlerce mensubu bulunan, bugüne kadar 40 binden fazla vatandaşımızın ölümüne sebebiyet veren bir örgüte üye olması nedeniyle üye olduğu örgütün tehlikeliliği, devlet ve milletin bölünmez bütünlüğüne bugüne kadar vermiş olduğu zararın boyutu gözetilerek sanığa terör örgütüne üye olmak suçundan alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kararda, sanığın propaganda niteliğindeki sözlerinin ağırlığı, milletvekili olması nedeniyle toplumu etkileme gücü ve suçun işlendiği dönemde Sur operasyonlarının devam etmesi nedeniyle, suçun işlendiği zaman gözetilerek, sanığa alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ceza verildiği ifade edildi.

- "Adli kontrol yetersiz kalmaktadır"

Sanığın mahkumiyeti ve tutukluluk halinin devamına ilişkin gerekçede, "Irmak'ın katılmış olduğu eylemlere ilişkin olay tutanakları, görüntü inceleme ve tespit tutanakları, çözüm tutanakları ve sanığın bu etkinliklerin çoğuna katıldığına dair kendi ikrar içeren beyanı gibi somut deliller bulunmuştur." denildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütüne üye olmak suçunun CMK 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması, sanığa verilen ceza miktarı ve sanığın tutuklukta geçirdiği süre gözetildiğinde tutuklama tedbirinin ölçülü olması nedeniyle adli kontrol yetersiz kalmaktadır. Adil yargılanma hakkının ihlal edilmesi veya uzun tutukluluk durumu söz konusu değildir. Sanığın meclis çalışmalarından uzun süre mahrum bırakılmak suretiyle yasama faaliyetinden alıkonulmamış olması gözetilerek, tahliye talebinin reddi ile sanığın tutukluluk halinin hükmen devamına karar verilmiştir."

Irmak hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek, bunların hareketlerine katılmak" ile "suç ve suçluyu övmek" suçlarından açılan davada sanığın eyleminin sabit olmaması ve TCK'nın 215. maddesi gereğince aranan yakın tehlike kriterinin oluşmaması nedeniyle sanığın eyleminin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı kanaatine varıldığından beraatine karar verildiği belirtildi.

- Verilen ceza

3 Kasım'da görülen karar duruşmasında mahkeme, Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Ayrıca mahkeme, Irmak'ın "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek, bunların hareketlerine katılmak" ile "suç ve suçluyu övmek" suçlarından ise beraatini kararlaştırmıştı.

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a gönderilmişti.

