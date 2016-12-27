HDP'li milletvekili Aslan hakkında

MARDİN (AA) - HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, "gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etmek" suçundan açılan davada ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle "zorla getirme" kararı çıkartıldı.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca Aslan hakkında "gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etmek" suçundan dava açıldı.
Söz konusu davada ifade vermeyen Aslan'ın talimatla ifadesinin alınması için Midyat Sulh Ceza Hakimliğine yazı gönderildi. Hakimlik, tebligata rağmen ifade vermeye gelmeyen Aslan hakkında "zorla getirme" kararı çıkarttı.