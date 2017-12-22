HDP'li Paylan'ın iddialarına soruşturma

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, "Türkiye merkezli bir yapının, Avrupa'daki Türk vatandaşlarına yönelik suikastlar düzenleyeceği" ihbarı aldığı yönündeki sözleri üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin açıklamasında, "Paylan'ın, 20 Aralık 2017'de TBMM'de yaptığı basın açıklaması üzerine soruşturma başlatıldığı" bildirilerek, Paylan'ın "tanık olarak dinlenmek üzere Başsavcılığa davet edildiği" kaydedildi.

Paylan, 20 Aralık'ta TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'da Alevi, Ermeni veya Kürt kökenli vatandaşlar bulunduğuna dikkati çekerek, şu görüşleri savunmuştu:

"Özellikle AKP'nin son dönemdeki baskıcı uygulamalarından dolayı binlerce akademisyen, gazeteci, siyasetçi, kanaat önderi, Avrupa'da yaşamak durumunda bırakıldı. Bu gazeteciler, akademisyenler, hükümet, cumhurbaşkanı ve medya tarafından 'vatan haini' olarak yaftalandılar. Bu çeşit söylemler ve siyasetin yarattığı bu iklimler maalesef belirli odakları harekete geçirir. Türkiye merkezli bir yapı, bu suikastların işlenmesi için belirli suikastçıları harekete geçirmiş durumdadır. Bu istihbarat, başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa devleti tarafından ciddiye alınmış, istihbarat örgütleri harekete geçmiş ve belirli kişilerle gruplar, korumaya alınmış durumdadır.

Bu istihbaratı aldıktan hemen sonra hükümetin yetkili kişileriyle de iletişime geçtim. Bununla ilgili sorumluluklarını hatırlatarak, harekete geçmelerini talep ettim."

Paylan, istihbaratı aldığı kaynağı ve kimlerin hedef alındığını söyleyemeyeceğini belirterek, "Bu tip cinayetlerde mesele sansasyon yaratmaktır. Sizler de bunu tahmin edebilirsiniz. Hangi isimler üzerinden sansasyon yaratılabilecekse liste o yöndedir. Ellerinde bir liste olduğu iddiası var." demişti.

MİT, emniyet ve ilgili bakanlara gerekli bilgileri verdiğini anlatan Paylan, "Ogün Samastvari 3 suikastçının devrede olduğuna ilişkin ham bir bilgi var. Bizim meselemiz o 3 tetikçi değil, o 3 tetikçiye 'Öldür' diyenlerin durmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.