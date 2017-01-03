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HDP'li Pir'in dosyaları terör suçundan

- Gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Pir hakkındaki fezlekeler, "terör örgütü propagandası yapmak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "suç işlemeye tahrik etme" suçlarını kapsıyor

HDP'li Pir'in dosyaları terör suçundan

ANKARA (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen ve gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkındaki fezlekeler, "terör örgütü propagandası yapmak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "suç işlemeye tahrik etme" suçlarını kapsıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir duruşmayı takip etmek için Diyarbakır Adliyesi'ne geldiği sırada, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçu nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında zorla getirme kararı bulunan Pir'in fezlekelerinde terör suçları bulunuyor. İkinci kez gözaltına alınan Pir'in fezlekelerinde "terör örgütü propagandası yapmak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemeye tahrik etmek" suçları yer alıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı bir soruşturma kapsamında 4 Kasım'da gözaltına alınan HDP Milletvekili Pir, sevk edildiği mahkemece denetimli serbestlik hükümleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

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AnkaraDiyarbakır Cumhuriyet BaşsavcılığıHDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir
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