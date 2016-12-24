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HDP'li Vekil Irmak hakkında dava açıldı

- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan hazırlanan iddianame, 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi

HDP'li Vekil Irmak hakkında dava açıldı

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlamasıyla dava açıldı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.

Bu kapsamda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Irmak hakkında hazırlanan iddianame, 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 14-15 Kasım 2015'te Yenişehir ilçesindeki Sümerpark'ta Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) genel kurulunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda şüpheli Irmak'ın, terör örgütü PKK güdümünde yayın yapan televizyondaki programa telefonla bağlanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini vahşet yapmakla suçladığı kaydedildi.

Irmak'ın, toplumda farklı algı oluşturacak şekilde beyanlarda bulunmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağıladığına yer verilen iddianamede, soruşturma kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınan Irmak'ın beyanlarının düşünce ve fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği yönünde savunma yaptığı belirtildi.

İddianamede, HDP'li Vekil Irmak hakkında TCK 301/1 maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına, mahkumiyeti halinde kanunun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

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