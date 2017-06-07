HDP'li vekillerin teröristleri araçlarıyla taşıdığı iddiası

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - HDP Diyarbakır milletvekilleri Çağlar Demirel, Ziya Pir ve Feleknas Uca hakkında hazırlanan fezlekelerde, vekillerin PKK'lı teröristleri Sur ilçesine araçlarıyla taşıdıkları iddiasına yer verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde terör örgütü PKK/KCK yöneticilerinin talimatları doğrultusunda merkez Sur ilçesinde 15 Ağustos 2015'te sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin açıklamalar yapıldığı anımsatıldı. Açıklamalar sonrası terör örgütü mensuplarınca kazılan çukurlar, kurulan barikatlar ve tuzaklanan patlayıcıların temizlenmesi için Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen iddianamede, yasağın ardından güvenlik güçlerince operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

HDP'li 3 milletvekili için ayrı ayrı hazırlanan fezlekelerde, terör soruşturması kapsamında tutuklanan PKK'lı teröristin ifadesi de yer aldı.

- "Örgüt mensuplarını Sur bölgesine götürdüklerine şahit oldum"

PKK'lı terörist, fezlekedeki ifadesinde, milletvekilleri Demirel, Pir ve Uca'nın kırsala gelerek "Sema" ve "Azad Farkin" kod adlı teröristlerle görüştüklerine tanık olduğunu öne sürdü.

Milletvekillerinin görüştükleri örgüt mensuplarının "yönetici" düzeyinde olduğunu savunan terörist, ifadesinde şunları kaydetti:

"Kimlerin eylemde bulunmaları gerektiğine milletvekilleriyle istişarede bulunarak karar veriyorlardı. Örgüt mensupları sivil giyimli götürülüyor, milletvekillerinin araçları aranmadığından rahat götürüldüğünden bahsediliyordu. Pir ve Uca'nın birer kez, Demirel'in ise birkaç kez bu şekilde kırsala gelip örgüt mensuplarını Sur bölgesine götürdüklerine şahit oldum."

- Milletvekili Uca'nın yaralı teröristi aracıyla götürdüğü iddiası

Milletvekili Uca'nın, yaralı bir kadın örgüt mensubunu kırsaldan araçla alıp tedavi için götürdüğünü iddia eden terörist, "Bahsettiğim olaylar 2015 yılının temmuz, ağustos aylarında gerçekleşmiştir. Ben o tarihlerde Lice bölgesinde, "Şehit Kendal" diye adlandırdıkları bölgede faaliyet gösteriyordum." ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın 83. maddesi doğrultusunda milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde Demirel, Pir ve Uca hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılacak.

- Dokunulmazlıkların kaldırılması

Dokunulmazlıklar, 20 Mayıs 2016'dan önceki suçlar için kaldırılmış, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile milletvekilliği sona erdirilen ve parti üyeliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı HDP'liler tutuklanmıştı.

Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de kabul edilmişti.

Anayasa değişikliğinde, teklifin TBMM'de kabul edildiği tarihte, soruşturma veya kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerden Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesinin, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz." hükmünün uygulanmayacağına yer verilmişti.Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemine ilişkin dosyalar, illerin cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmişti.