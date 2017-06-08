HDP'li Yıldırım hakkında fezleke

VAN (AA) - Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 ayrı fezleke hazırladı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde, milletvekili Yıldırım'ın, 21 Mart'ta HDP, 1 Mayıs'ta da Kamu Emekçileri Sendikasının Van'da düzenlediği mitinglerde yaptığı konuşmalarda, "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı" belirtildi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Yıldırım'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Yıldırım'ın halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip olduğu kaydedilen fezlekelerde, belirtilen suçtan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca yasama dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği ifade edildi.