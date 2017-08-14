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HDP'nin Van'daki eylemi sona erdi

VAN (AA) - HDP'nin Diyarbakır'da başlattığı, Van'da Musa Anter Barış Parkı'nda sürdürülen eylemi, basın açıklamasının ardından İzmir'e devredildi. HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, milletvekilleri ve partililer ile eylemin gerçekleştirildiği...

HDP'nin Van'daki eylemi sona erdi

VAN (AA) - HDP'nin Diyarbakır'da başlattığı, Van'da Musa Anter Barış Parkı'nda sürdürülen eylemi, basın açıklamasının ardından İzmir'e devredildi.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, milletvekilleri ve partililer ile eylemin gerçekleştirildiği parkta yaptığı açıklama, geçen hafta Van'da başlattıkları eyleme İzmir'de devam edeceklerini söyledi.

"Vicdan ve adalet" nöbetlerine katılanlara teşekkür eden Kemalbay, "Van'dan İzmir'e vicdan ve adalet nöbetini uğurluyoruz. Hep birlikte Van Denizi'nden Ege Denizi'ne gönderiyoruz. Demokrasi ve barış için yürüttüğümüz bu nöbetler sonuna kadar devam edecek." dedi.

Basın açıklaması sırasında polis ekiplerince park çevresinde güvenlik önlemi alındı.

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HdpHDP Eş Genel Başkanı Serpil KemalbayVan
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