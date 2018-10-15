Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, "Sanayi alanının gelişmesi ile birlikte, ülke olarak Endüstri 4.0'a geçiş yapabileceğiz ve bu geçişin sonucunda daha fazla rekabetçilik sağlanacak ve Türkiye 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olacak." dedi.

Önal, İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türk Telekom'un fiber altyapı uzunluğunun 81 ilde 268 bin kilometreyi aştığını söyledi.

Türk Telekom'un 30 Haziran itibarıyla abone sayısının 43,5 milyonu yani ülke nüfusunun yarısını aştığını aktaran Önal, Türk Telekom’un sahip olduğu iletişim altyapısının Türkiye’nin yüzde 98’ini kapsadığını anlattı.

Önal, bu yönleriyle Türk Telekom'un, Türkiye’nin açık ara lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi konumunda olmasının yanı sıra ülkenin stratejik öneme sahip milli değerlerinden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Milli değer olmanın getirdiği sorumlulukla attığı her adımda ülkenin geleceğine yatırım yapmayı ve ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor. Elbette her alanda sahip olduğu milli menfaatler vizyonunu ülkemiz için son derece kritik bir konu olan enerji sektörüne de yansıtan Türk Telekom, kamu, yerel yönetimler ve özel sektörle geliştirdiği iş birlikleriyle enerji üretiminden, enerji tasarrufuna, şirketlerin güvenliğini ve verimliliğini arttırmaktan, enerji tüketiminin efektif bir şekilde kayıt altına alınmasına kadar birçok farklı projeyi hayata geçiriyor."

- "Trafo merkezlerinin veri trafikleri siber güvenlik açısından üst seviyede"

Ümit Önal, Türk Telekom'un 2016 yılında kurduğu şirketi sayesinde kendi enerjisini kendisinin ürettiğini belirterek, Şu anda 2 binin üzerinde Türk Telekom’a ait lokasyonda güneş enerjisi santrallerinin kurulduğunu veya kuruluş çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Önal, bu yönüyle birçok büyük şirkete örnek olan Türk Telekom'un ayrıca enerji dağıtım şirketleriyle de iş birlikleri yaparak hem ekonomik sosyal kalkınma ile yakın ilişki içinde olan internet kullanımını artırmayı hedeflediğini hem de elektrik dağıtım şirketlerine yeni iş fırsatları sunduğunu anlattı.

2015 yılından bu yana ilk etapta Karaman, Antalya ve Kars’ta başlattığı akıllı şehirler uygulamaları ile vatandaşın yaşam kalitesini yükseltirken, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak su ve enerji tasarrufu ve verimlilik artışları sağladığını aktaran Önal, "Türk Telekom milli enerji vizyonu kapsamında, enerji sektörünün arz güvenliği, kesintisiz servis verebilme, verimliliği sağlama ve müşteri memnuniyetini arttırma yolculuğunda ihtiyaç duyduğu Sabit Data, Veri Merkezi, Mobil Hizmetler, Güvenlik Hizmetleri ve Enerji Kesinti Tespit sistemi gibi dijital servislerle her zaman özel sektörün ve tüketicilerin yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Önal, Enerji Bakanlığı'nın TEİAŞ ile yürüttüğü bir diğer proje kapsamında TEİAŞ’a ait 800'ün üzerinde trafo merkezinin internet üzerinden güvenlik riski taşıyarak iletilen verilerini, Türk Telekom’un yaygın erişim altyapısı ile dışarıdan müdahaleye kapalı TTVPN network sistemine entegre ederek taşıdığını vurgulayarak, "Böylece trafo merkezlerinin veri trafikleri siber güvenlik açısından üst seviyeye ulaşmış oluyor. Bunun özellikle sanayimizde çarkların kesintisiz dönmesi açısından önemi çok büyük." şeklinde konuştu.

- "Ülke genelinde 3 milyar TL tasarruf sağlamak mümkün"

Türk Telekom’un bir diğer projesinin de Enerji Kesinti Takip Sistemi olduğunu kaydeden Önal, Türk Telekom’un nesnelerin interneti (IOT) teknolojisi sayesinde evlerde bulunan akıllı cihazlardan ve akıllı sensörlerden enerjiye ilişkin veriler takip edilerek elde edilen veriler işlenerek kullanıcı açısından faydalı bilgilere dönüştürülmesinin sağlandığını ifade etti.

Önal, son olarak GAP bölgesine yönelik elektrik tüketiminde kayıp-kaçağın azaltılması konusunda yerel yönetimlerle geliştirdiği yeni projesi ile Türk Telekom'un, bölgedeki elektrik tüketiminin daha efektif bir şekilde kayıt altına alınması konusunda dijital çözümler geliştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türk Telekom’un bazı şehirlerde uyguladığı akıllı şehir çözümleri kapsamında ülke genelinde 3 milyar TL tasarruf sağlamak mümkün. Projenin uygulandığı yerlerde elektrik tasarruf oranı sistemlerin kurulu olduğu noktalarda yüzde 40’lara ulaştı. Türkiye’de her yıl sulama için yaklaşık 32 milyar metreküp su kullanılıyor. Akıllı sulamanın tüm Türkiye’ye yaygınlaşmasıyla yaklaşık 9 milyar metreküp su tasarrufu elde edilebiliyor. Bu Ömerli Baraj Gölü’nü 83 kez doldurmaya yetecek kadar su tasarrufu anlamına geliyor."

Sanayi alanının gelişmesi ile birlikte, ülke olarak Endüstri 4.0’a geçiş yapılabileceğini, bu geçişin sonucunda daha fazla rekabetçilik sağlanacağını ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşılacağını kaydeden Önal, "Akıllı şehirlerin Türkiye’de yaygınlaşması, sanayi sektörünü olumlu yönde etkileyerek geleceğe adım atmamızı sağlayacak. Bu yüzden, Türk Telekom akıllı şehir projelerini 4. Sanayi Devrimi vizyonunu da göz önünde bulundurarak planlıyor ve harekete geçiriyor." bilgisini verdi.