İSTANBUL (AA) - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Bugün Rusya’dan, Balkanlar’dan, Hindistan, Afrika hatta Amerika kıtasından dahi birçok havalimanı teklifi bizlere gelmekte. Artık diyebilirim ki Türk firmaları, uluslararası havacılık sektöründe hem yapım yönünden hem de işletim yönünden bir marka haline geldi." dedi.



Özdemir, Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "İletişim ve Taşımacılık" panelinde yaptığı konuşmada, İstanbul Yeni Havalimanı ihalesinin 5 Türk ortak tarafından alındığını hatırlattı.

Özdemir, "Birçok yerden ses geldi ama tabii demokratik bir ülkeyiz. Herkes her şeyi söylemekte de serbesttir. İnanan insanların neticede nereye varacağının bir göstergesidir bu proje... ‘Yapamaz’ dediler, ‘olmaz’ dediler, ‘buraya havalimanı yapılamaz’ dediler, 'kuşlar var' dediler, 'rüzgar ters esiyor' dediler... Bunların hepsi hesaplandı, hepsine bakıldı. Hepsinin sadece Türkiye’mizde değil, dünya ölçeğinde bütün testlerini yaptık. Gönlümüzün rahatlığıyla havalimanımızı bu hale getirdik." şeklinde konuştu.

Havalimanının inşaatını 42 ay gibi kısa bir zaman içinde yetiştirdiklerini bildiren Özdemir, "Böyle bir projeyi 42 ayda bitirmek, dünya müteahhitlik hizmetleri açısından bir hız rekorudur. Bu arada bunun bir belgeselini de hazırlıyoruz. Bunu bitireceğiz ve sunacağız. Tahmin ediyorum bitirdikten sonra da hep beraber göreceğiz. Dünyada havacılık sektöründe bu havalimanı bütün bağımsız kuruluşlar tarafından çok ödülle mükafatlandırılacak." ifadelerini kullandı.





- İlk etapta hedef 90 milyon yolcu





Nihat Özdemir, havalimanının açılışının 29 Ekim’de yapılacağını anımsatarak, Atatürk Havalimanı’nın buraya taşınmasından sonra ilk etapta 90 milyon yolcuya ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu kapasiteyi ilave terminal ve pistlerle artıracaklarını belirten Özdemir, "Başta hedefimiz 120 milyon... Ondan sonra 150-200 milyon yolcu kapasitesine kadar çıkaracağız. 200 milyon yolcu kapasiteli olması birçok kişi tarafından da tenkit ediliyor. ‘Efendim, bu kadar büyük bir havalimanına ihtiyaç var mı?’ diye... Bu demokratik ülkede birçok arkadaşımız yazdı, televizyon programlarında söylediler. Hepsine saygı duyuyorum. Ama dünya havacılık sektörünün nereye doğru gittiğine bakınca bu rakamın ne kadar yerinde olduğunu görüyoruz." diye konuştu.





- "Türkiye’de genelindeki havalimanı sayısı 55’e çıktı"





Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, dünya havacılığının son 40-50 yılda neredeyse her yıl büyüyen tek sektör niteliğinde olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Havacılık sektörünün dünya gayrisafi hasıla içerisinde payı yüzde 3,6. Avrupa’ya geldiğimizde bu rakam yüzde 4,1’e çıkıyor. Büyüyen bu sektörde 2035 yılına kadar sektörün yaratacağı istihdam sayısı da 2 milyon olarak tahmin edilmektedir. Eğer bugün Türkiye’nin dışındaki bütün ülkeler havacılık sektörüne yatırım yapmazlarsa önümüzdeki yıllarda büyük miktarda kapasite sıkıntısı göreceklerdir ve yapmazlarsa Avrupa’nın ekonomik kaybının yılda 97 milyar avro olacağını ve işsizliğe de 2 milyon civarında etki edeceğini tahmin ediyoruz."

Avrupa’nın geçen yıl yüzde 2,2, buna karşın havacılık sektörünün yüzde 8,5 büyüdüğünü belirten Özdemir, Türkiye’nin havacılık konusunda yatırımlarına hız vermesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.



Özdemir, devamla şu görüşleri dile getirdi:



"Türkiye; dünya havacılığındaki, Avrupa havacılığındaki büyümeyi gördü. Bu noktayı çok iyi gördüğü için bu havalimanını yaptı. Türkiye’de genelindeki havalimanı sayısı 55’e çıktı. Çünkü Türk siyaseti son 16 yılda bir hedef ortaya koydu. Dedi ki ‘Hava yolu halkın yolu olmalıdır.’ Az evvel Sayın Ulaştırma Bakanı’mız rakamları verdi. Bu yıl Türkiye’de 195 milyon defa uçağa biniş sayısı olmuş. Önümüzdeki 10 yıl içinde bu rakam 350 milyona çıkacak. Nasıl olacak? Ne gerekli? Bunun (İstanbul Yeni Havalimanı) gibi havalimanları gerekli."





- "Sabiha Gökçen Havalimanı, bizim için çok önemli bir dönüm noktası oldu"





Nihat Özdemir, Türkiye’de İstanbul’un yanı sıra yeni havacılık hub’larının meydana gelmesi gerektiğini, Antalya’nın bu doğrultuda hızla ilerlediğini söyledi.



Limak Holding olarak havacılık sektörüne 2007'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile başladıklarını hatırlatan Özdemir, "Aldığımızda 3,5 milyon yolcu geçiyordu. Kısa zaman içerisinde bu rakam 20 milyonları aştı ve geçen sene 26,5 milyon yolcu geçtiğini hep birlikte gördük. Sabiha Gökçen Havalimanı, bizim için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Ardından Kosova’nın başkenti Priştine’deki havalimanını gittik aldık. 5 milyon yolculu küçük bir proje ama orayı da kısa zamanda yaptık. O dönem 3 başbakanın katılımıyla orayı açtık ve şu anda da başarılı bir şekilde işletiyoruz." diye konuştu.

Limak’ın, Senegal’in başkenti Dakar’da bulunan ve 8 yıldır bitirilemeyen havalimanını 8 ayda tamamladığını aktaran Özdemir, Rusya’da havalimanları yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini anlattı.



Kuveyt’te Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında almış olduğu en büyük iş olan 4,5 milyar dolarlık bir iş aldıklarını belirten Özdemir, süresi 6 yıl olan projeyi 4 yılda bitireceklerini, 2021 yılında açacaklarını bildirdi.





- "Birçok kapı açılacak"





Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, yurt dışı taahhüt işlerinin Türkiye ekonomisine destek verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Havacılık sektörünün büyümesi ortada... Bugün Rusya’dan, Balkanlar’dan, Hindistan, Afrika hatta Amerika kıtasından dahi birçok havalimanı teklifi bizlere gelmekte. İnceliyoruz, kimine teklif verebiliyoruz, kimine veremiyoruz ama bu sektör büyümeye devam etmektedir, artarak da devam edecektir. Artık diyebilirim ki Türk firmaları, uluslararası havacılık sektöründe hem yapım yönünden hem de işletim yönünden bir marka haline geldi. Hele bu havalimanını dünyanın gözü önünde açabilirsek, dünyanın dikkatlerine sunarsak buradaki Türk müteahhitlerimize, Türk işletmecilerimize birçok kapı açılacağına da canıyürekten inanıyorum. Tüm bu faaliyetlerde, Türk müteahhitlerinin en büyük hedefi, gittiği ülkelere, projelerine Türkiye’den malzeme götürmektir. Bu da bizim ihracatımıza çok büyük katkı veriyor."

Limak’ın dünya müteahhitlik şirketleri sıralamasında 68’inci sıraya yükseldiğini aktaran Özdemir, çalışmalarını güçlendirerek sürdüreceklerini söyledi.