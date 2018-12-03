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"Hedef engelsiz bir Türkiye olmalı"

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (UHAM) 3 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, hedefin engelsiz bir Türkiye olması gerektiği...

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İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (UHAM) 3 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, hedefin engelsiz bir Türkiye olması gerektiği belirtildi.

UHAM'dan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kararıyla yürürlüğe giren “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin Türkiye tarafından 3 Aralık 2008 tarihinde onaylandığı hatırlatılarak, “Bu sözleşmenin engelli bireylere ilişkin önceki uluslararası sözleşmelerden farkı, bu sözleşmenin yaptırım özelliğine sahip olması ve dünyanın farklı bölgelerinden engelli bireylerin katılımı ile oluşturulmuş olmasıdır. Sözleşme Avrupa Birliği Konseyi’nin 2009’da aldığı karar ile birliğin ilk defa blok olarak taraf olduğu uluslararası bir sözleşmedir” ifadelerine yer verildi.

Sözleşmenin temel amacının, engelli bireylerin insan hakları ve temel özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanmalarını sağlamak ve bu kişilerin doğuştan gelen onuruna saygı gösterilmesini teşvik etmek olduğu vurgulanan açıklamada, "Ancak bu açıdan şunu vurgulamak gerekir ki, sözleşmenin uygulanması ve anlaşılmasında engelli bireylerin katılımının sağlanması özel bir önem arz etmektedir. Engelli bireylerin bu husustaki temel söylemi olan ‘Biz Olmadan Bizimle İlgili Hiç Bir Şey’ böylece sözleşmeye yansımıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye’de de engelli bireylerin katılımının sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma içerisinde geride kalmamaları adına önemli adımlar atıldığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Anayasamızda 2010 yılında gerçekleştirilen değişiklikle, çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı kabul edilmiştir. 2005 yılında kabul edilen Engelliler Hakkında Kanun’da 2014 yılında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kanunun yanı sıra diğer kanunlarda da gerekli değişiklikler gerçekleştirilmiş olup, ‘Engelsiz Türkiye’ hedefine ulaşmak amacıyla sosyal politikalar geliştirilerek bazı imtiyazlar sağlanmaktadır."

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'ye uyum sağlanabilmesi açısından ilerleyen dönemde engellilerin eğitimi ve istihdama katılımına ilişkin geliştirilecek politikaların büyük önem arz ettiği belirtilen açıklamada, "Zira 'Biz Olmadan Bizimle İlgili Hiç Bir Şey' diyen engellilerin gerçek anlamda söz sahibi olabilmeleri, sosyal ve ekonomik alana etkin katılımları ile mümkün olabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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