"Hedef, yıl sonunda bin Ar-Ge merkezi"

KOCAELİ (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Elife Ünal, "Sayın Bakanımıza söz verdik, yıl sonuna kadar Türkiye'deki Ar-Ge ve tasarım merkezilerinin sayısını bine çıkarmayı hedefliyoruz. O konuda da önümüzde 3 ay gibi bir süre kaldı, onu yapacağımıza da inanıyoruz. Toplam Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımız şuanda 712 ama elimizde 100 tane değerlendirmeyi bekleyen de var." dedi.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda, düzenlenen toplantıda, Ar-Ge yasasındaki son değişiklikler ve teşvikler otomotiv sektörünün temsilcilerine anlatıldı.

Ünal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelişen dünyada yerini almak için Ar-Ge ve inovasyonda ileri gitmesi gerektiğini belirterek, 2000'li yıllarında başından beri ülke olarak bununla ilgili ne yapabilecekleri konusunda kafa yorduklarını söyledi.

- "Çok daha fazla müracaat alacağımızı düşünüyoruz"

Çeşitli destekler ve işbirlikleriyle bu çalışmaları hızlandırmaya gayret ettiklerini dile getiren Ünal, son yıllarda istedikleri ivmeye biraz daha yaklaştıklarını kaydetti.

Ünal, 2008 yılında ilk defa Ar-Ge Kanunu'nun çıkarıldığını ve bu kapsamda Ar-Ge merkezi kurabilmek için minimum 50 tam zamanlı eşdeğer personelin istihdam edilmesi gerektiğini hatırlatarak, "2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla bu 30 tam zamanlı eşdeğer personele indirgendi. Otomotiv yan sanayisinden gelen istekler üzerine 11 Ağustos itibariyle Resmi Gazete'de yayımlandı ve otomotiv yan sanayisinde de 15 tam zamanlı eşdeğer personelle Ar-Ge merkezi kurma imkanı ortaya çıktı. Bunun sonucunda da önümüzdeki 1-2 ay içerisinde çok daha fazla Ar-Ge merkezi müracaatı alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

TAYSAD üyelerinin 91 Ar-Ge merkezi ve 6 tasarım merkezi olduğu bilgisini veren Ünal, "Bu noktada Kocaeli de iyi durumda. Kocaeli'deki Ar-Ge merkezi sayısı 71, tasarım merkezi sayısı 3. Sayın Bakanımıza söz verdik, yıl sonuna kadar Türkiye'deki Ar-Ge ve tasarım merkezilerinin sayısını bine çıkarmayı hedefliyoruz. O konuda da önümüzde 3 ay gibi bir süre kaldı, onu yapacağımıza da inanıyoruz. Toplam Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımız şu anda 712 ama elimizde 100 tane değerlendirmeyi bekleyen de var." ifadelerini kullandı.

- "Devlet bu konuda gerekeni yaptı"

TAYSAD Başkanı Alper Kanca ise otomotiv tedarik sektörü olarak ihracatta epeyce başarılı olduklarını ve son yıllarda Türkiye'nin sürekli ihracat lideri olduklarını anlattı.

En iyi oldukları konulardan birinin Ar-Ge konusunda gösterdikleri hassasiyet ve gayretler olduğunu vurgulayan Kanca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün geldiğimiz noktada 91 TAYSAD üyesi Ar-Ge merkezi belgesine sahip. Bu Türkiye'deki tüm reel sektörlere göre ciddi bir fark. En yakın sektörümüzün çok çok ilerisindeyiz. Otomotiv tedarik sanayisi, ekonomideki büyüklüğüne göre Ar-Ge merkezlerinde çok ciddi ileride. Şimdiye kadar iyi gidiyor Ar-Ge merkezlerindeki faaliyetler ama bu böyle kalmamalı, daha ileriye gitmeliyiz. Bugün dünkünden daha iyi olmalıyız. Devlet bence bu konuda gerekeni yaptı. Birçok başka konuda eksik var, bürokrasiden beklediğimiz var ama Ar-Ge merkezlerinin teşviki konusunda devlet bence yapabileceğinin en iyisini yapmış durumda, bundan sonrası bizim işimiz."

- "Ar-Ge merkezi sayısında önemli artış yaşanacak"

Kanca, Ar-Ge merkezlerinde çalıştırılan tam zamanlı eşdeğer personel sayısının 15'e düşürülmesinin sanayi şirketlerini Ar-Ge merkezi kurmaya teşvik edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle orta ölçekli sanayi kuruluşlarındaki Ar-Ge merkezi sayısında önemli oranda artış sağlayacağını düşünüyoruz. Ar-Ge yasası, sanayimiz ve ülkemiz için değerli bir kazanım. Ar-Ge konusunda 3 önemli unsur bir arada olmalı. Bunlardan ilki bürokrasi, sanayi ve üniversite tarafındaki insan kaynağı potansiyeli. İkincisi, gelişimi yöneten, yönlendiren bir teşvik sisteminin kurulması. Üçüncüsü ise tabii ki Ar-Ge ikliminin tesis edilmesi."

Toplantıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk de Ar-Ge yasasındaki son değişiklikler ve teşvikler hakkında sunum yaparak, katılımcıların sorularını cevapladı.