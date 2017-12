''Hedefimiz 2018 yılı içerisinde 11 milyon insanı eğitmek''

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı, Kızılay ve Kızılhaç Dernekler Federasyonu Avrupa Başkanı Dr. Kerem Kınık, okul öncesinden lise son sınıfa kadar 18 milyon öğrenciye farklı dersler içerisinde Kızılay gönüllülerine verilen eğitimi vererek, farkındalık, bilgi ve beceri kazandırmayı, davranış değişikliği oluşturarak yaygın bir toplumsal seferberlik yaratmayı amaçladıklarını belirterek, ''2018 yılı içerisinde hedefimiz 11 milyon insanı eğitmek.'' dedi.

Kınık, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Kulübü'nün Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu Oditoryumu'nda düzenlediği, ''Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak: Küresel İyilik Hareketi'' başlıklı söyleşide öğrencilere, Kızılay'ın, kurulduğu günden bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetleri anlattı.

Hilal-i Ahmer'in Türk milletine ait bir kuruluş olduğunu, ikinci bir Kızılay'ın kurulamayacağını ve 2018'de Kızılay'ın kuruluşunun 150. yılını kutlayacaklarını ifade eden Kınık, ''(Kızılay'ın) Temel vazifesi de olağanüstü durumlarda, savaşlarda, beşeri veya doğa kaynaklı afetlerde toplumumuzun mukavemetini arttırmak, onu dirençli kılmak, değişen şartlara ve olumsuz durumlara karşı esnekliğini arttırmaktır. 15 Temmuz gibi yaşamış olduğumuz beşeri afetlerde daha organize bir şekilde direniş sergileyebileceğimiz, kolay yıkılmayacağımız bir toplum inşa etmek en temel vazifemizdir.'' diye konuştu.

Türk Kızılayı'nın en önemli çalışmasının gençlerle ve toplumun her kademesindeki gönüllülerle buluşmasını sağlamak olduğunu dile getiren Kınık, bu çerçevede öncelikli olarak 2 milyon Kızılay gönüllüsünü afet, ilk yardım, dayanışma gibi durumlara karşı eğitmeyi hedeflediklerini söyledi.

- ''Toplumsal seferberlik yaratmayı amaçlıyoruz''

Eğitim alan gönüllüleri ayakta durabilecek ve düşeni kaldırabilecek yetkinliğe getirmeyi amaçladıklarını aktaran Kınık, şöyle konuştu:

''Bu çerçevede MEB ile yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Burada da aslında güvenli yaşam kültürü dediğimiz bir Kızılay serferberliği içerisindeyiz. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar 18 milyon yavrumuzun Kızılay gönüllülerine verdiğimiz eğitimleri farklı derslerin içerisinde alması, farkındalık, bilgi ve beceri kazandırma, davranış değişikliği oluşturma ve sonrasında toplumsal mukavemetin oluşturulması noktasında yaygın bir toplumsal seferberlik hali yaratmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz 2018 yılı içerisinde 11 milyon insanı eğitmek.''

Kızılay'ın ''Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır'' sloganını hatırlatan Kınık, her yıl 3 milyon ünite kan topladıklarını ve bu kanı yaklaşık 7 milyon insana ulaştırmak için çalıştılarını aktardı.

Ülke genelinde afet risklerinin azaltılması, afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme hizmetleriyle alakalı afet müdahale bölgelerinde ekiplerin gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Kınık, ''Kışın dağda kalmış olan yolculardan, yangında evini yitirmiş olan köylülerimize, deprem ve sel felaketlerinden zarar görmüş insanlarımıza kadar herkese yardım faaliyetlerimiz sürüyor.'' ifadelerini kullandı.

- ''AFAD ile birlikte Arakan'a 25 bin prefabrik konut yapacağız''

Sadece ülke sınırları içerisinde değil yurt dışında da çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunduklarını söyleyen Kınık, şunları kaydetti:

''Yakın zamanda Irak Halepçe'de ve İran'da olan depremlere müdahale ettik. 2 gün önce Arnavutluk’ta olan sele ekiplerimiz müdahale etti. Suriye’yle ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle Suriye'nin kuzey bölgesine insani yardımlarımızı düzenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Şu ana kadar Suriye'ye gönderdiğimiz insani yardım miktarı 40 bin tıra ulaştı. 2 milyar dolarlık yardım buradan oraya gitti. Türkiye’de yaşayan 1 milyon 300 bin Suriyeli kardeşimize her ay düzenli yardım yapıyoruz. 250 bin Suriyeli çocuğun okula gitmesini teşvik etmek için burs veriyoruz. Yaklaşık 12 toplum merkezinde çok boyutlu sosyal içerme, meslek edindirme ve entegrasyonla ilgili eğitimler veriyoruz, psikososyal destek hizmetleri sağlıyoruz. Psikososyal destek birimlerimizde uygulamış olduğumuz terapi sayısı 2 buçuk milyon. Arakan’da ekiplerimiz her gün yaklaşık bin ailenin bir aylık beslenme, barınma, su gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. AFAD ile birlikte Arakan'a 25 bin prefabrik konut inşa edeceğiz.''

Dünyanın 150 ülkesinde yardım faaliyetlerini yürüttüklerini ve 30 ülkede de çalışmaya devam ettiklerini belirten Kınık, yardım faaliyetlerinin tamamını bağışlarla, geliştirdikleri kaynaklarla ve Kızılay maden suyundan elde ettikleri gelirle gerçekleştirdiklerini anlatarak, devletten herhangi bir katkı almadıklarını sözlerine ekledi.