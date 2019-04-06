"Hedefimiz 2020'de 6 bin Türk turisti Peru'ya götürmek"

İSTANBUL (AA) - Ejder Turizm Kurucusu Uğur Kurt, "Hedefimiz 2020 yılında 6 bin Türk turisti Peru'ya götürmek. 2019 yılının yıldızı Peru olacak." ifadelerini kullandı.

Kurt, yaptığı açıklamada, son yıllarda gelişen Türkiye ve Güney Amerika ülkeleri ilişkilerine bağlı olarak, vizesiz seyahatlerde Güney Amerika ülkelerine giden Türk turist sayısında artış kaydedildiğini belirterek, "Peru'da en fazla dikkat çeken noktası Macchu Pichu antik yerleşimidir. İnka Uygarlığı hakkında bilmediğimiz birçok tarihi sırrı bu yöreye yaptığımız gezilerde öğreniyoruz. Bir zamanlar İspanyol zulmünden kaçarak dağlarda yeni yerleşimler kuran İnkalılar kimsenin ulaşamayacağı teras kentler inşa etmişler.

Zirvelerdeki bu yerleşimlerin en meşhuru Macchu Pichu'dur. Cuzco şehir merkezinden tren yolculuğu ile gidilen Aqua Calientes kasabasından sonra dağ yolunu takip ederek açık hava müzesine ulaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Ejder Turizm'in son yıllarda Brezilya, Arjantin, Peru, Bolivya, Şili bölgelerinde de marka olma yolunda ilerlediğini ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Renkli bir o kadar da sıcakkanlı insanlar, içinizi ısıtan iklim, doğal güzellikleri ile Güney Amerika en çok keşfedilesi ülkeler arasında yer alıyor. Bu güzel coğrafyada en güzel ülkeleri Ejder Turizm ile keşfedin. Üstelik Güney Amerika’ya yapacağınız gezilerimiz vizesizdir. Peru, Bolivya, Şili gezileri üçlü ülke olarak birlikte yapılmaktadır. Peru ve Bolivya bölgesinde bir diğer noktası ise Salar Uyuni Tuz Çölü'dür. Yağışlı mevsimde bir göl olan yöre, kurak dönemlerde tuz çölüne dönmektedir.

Bu bölgeye Lapaz'dan uçak ile ulaşım sağlanmakta olup, konaklamalar tuz otellerde yapılmaktadır. Amazon Ormanları ve Nazca Çizgisi de Peru'dadır. En çok merak edilen yöreler listesinde 2019'da zirvede olan Peru gezilerinin Türkiye'de en çok ve sık yapan Tur Operatörü Ejder Turizm'dir. Her ay kesintisiz 5 grup bölgeye yolculuk yapmaktadır, bu da yıllık 4 bin kişiyi geçmektedir. Hedefimiz 2020 yılında 6 bin Türk turisti Peru'ya götürmektir. 2019 yılının yıldızı Peru olacaktır."

Kurt, Ejder Turizm olarak alışılmışın dışında Güney Amerika programlarına Forteleza'yı ekleyip fark yarattıklarını aktararak, "Brezilya nın en canlı kentlerinden biri olan Forteleza sahilleri ve eğlence hayatı ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Programları kurgulama şeklimiz bu bölgeye yapılan turlarımızın sayısını her geçen gün katlayarak artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



