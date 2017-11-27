"Hedefimiz Esed'in gönderilmesidir"

CENEVRE (AA) - Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri, hedeflerinin Suriye'deki siyasi geçiş yönetimine Beşşar Esed'siz girmek olduğunu söyledi.

Hariri, İsviçre'nin Cenevre kentinde yarın başlaması beklenen Suriye konulu 8. tur görüşmeleri öncesinde konakladığı Hotel Royal'de basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerin bu turuna Suriye muhalefetinin "birleşmiş" halde geldiğini vurgulayan Hariri, "Bugün Cenevre'ye Suriye'de siyasi çözüm bulunmasına yönelik gündemimize bağlılığımızı göstermek üzere geldik. Biz demokratik ve özgür bir ülke isteyen Suriye halkını temsil ediyoruz." dedi.

Hariri, muhalefet heyetinin tek vücut Cenevre'ye geldiğini, rejim heyetinin de nihai olarak ciddi müzakereler yapmak üzere hazır olmasını umduklarını belirterek, "Bununla beraber yüksek bir beklentimiz yok. Rejim hala siyasi görüşmelerin önünü tıkamak için taktiklerine devam ediyor. Rejimin şimdi buraya gelmediğini görüyoruz. Bu da rejimin tüm siyasetinin siyasi çözüme yönelik görüşmelere geçilmesini engellemek için eskiden bu yana sürdürdüğü politikaların tasdik edilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Rejim sivilleri öldürmeye devam ediyor"

Suriye konulu 8. tur görüşmelerine katılması için başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası toplumu Esed rejimine baskı yapmaya davet eden Hariri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahada rejim müzakereler için ciddi bir paydaş olmadığını ispatlamaya devam ediyor. Sadece askeri stratejiler peşindeler. Eylül ayından bu yana Halep, Hama, İdlip, Şam kırsalında ve Suriye'nin diğer bölgelerinde sivillere yönelik bombardıman devam ediyor. Biz burada konuşurken rejim 'gerginliği azaltma' bölgeleri de dahil bombardımanına devam ediyor. Dün rejimin hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 sivil yaşamını yitirdi."

Hariri, Suriye'de kuşatma altındaki 400 binden fazla sivilin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve yüzbinlerce tutuklunun ölümün eşiğinde olduğunun altını çizdi.

- "Biz hazırız"

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Suriye görüşmeleri için her iki tarafa da hazır olun çağrısı yaptığını anımsatan Hariri, "Biz kendi açımızdan hazırız ve görüşmeler için buradayız." diye konuştu.

Hariri, Mistura'nın görüşmelerin temelini oluşturan temel başlıklardan birincisi olan "geçiş yönetimi"ni öncelikle ela alma arzusundan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

"Görüşmelerdeki hedefimiz geçiş döneminin başlangıcında Beşşar Esed'in gönderilmesidir." diyen Hariri, yarın BM Cenevre Ofisi'nde Mistura ile bir araya geleceklerini söyledi.

- ABD kararlı bir tutum sergilemeli

Hariri, ABD'nin Terör örgütü PKK/PYD desteğiyle ilgili bir soru üzerine, "Daha önce ABD PKK/PYD'ye DAEŞ ile mücadele bahanesiyle silah desteği verdi ve silah yardımların devam etmesi demek kendilerine ait planları olduğunu göstermektedir, ABD, eğer Suriye'nin ve bölgenin istikrarını istiyorsa bu destek konusunda açık, kararlı bir tutum sergilemeli." karşılığını verdi.

Hariri, PKK/PYD'nin Suriye'de birçok suça karıştığını da sözlerine ekledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yarın başlaması planlanan Suriye konulu 8. tur görüşmelerine rejim heyetinin katılması durumunda tarafların, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlığı müzakere etmesi bekleniyor.

Hariri, şubat ayından itibaren Cenevre'deki Suriye görüşmelerine katılan muhalif heyete başkanlık ediyor.



