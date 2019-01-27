"Hedefimiz yüzde 5 pazar payı elde etmek"

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, Türkiye otomobil pazarının 2019 yılında 520 bin adede ulaşacağı öngörüsünde bulunarak, "Toplam satış hedefimiz 26 bin adetle yüzde 5 pazar payı elde etmek." dedi.

Peugeot Türkiye tarafından düzenlenen basın buluşmasında konuşan Anaç, Peugeot Türkiye'nin, Groupe PSA'nın "Push To Pass" stratejisi doğrultusunda Türkiye'de 5 yıldır büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü anlattı.

2019 yılı için öngörülerini aktaran Anaç, "Türkiye otomobil pazarının 2019 yılında 520 bin adede ulaşmasını öngörüyoruz. Toplam satış hedefimiz 26 bin adetle yüzde 5 pazar payı elde etmek. Her şeyden önce müşteriyi merkeze konumlandıran yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Yeni Peugeot Rifter model lansmanımız, hafif ticari araç pazarındaki atağımız, genişleyen ve güçlenen bayi teşkilatımız ile sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz." diye konuştu.





- "Pazar payı ile 7. sıraya yükseldi"





İbrahim Anaç, 2018 yılında toplam otomotiv pazarı yüzde 35 daralırken Peugeot Türkiye'nin, yüzde 4,9 pazar payı ile 7. sıraya yükseldiğini belirterek, "Peugeot Türkiye, 620 bin 937 adetlik satışla zorlu kapanan 2018 yılında, 24 bin 905 binek, 5 bin 247 hafif ticari olmak üzere toplam 30 bin 152 araç satışı gerçekleştirerek pazar payını yüzde 4,2'den yüzde 4,9'a çıkarma başarısı gösterdi ve pazar payını en çok artıran 4. marka oldu. Bu sonuçlarla birlikte toplam satış sıralamasındaki yerini iki basamak yükseltme başarısı da gösteren Peugeot 7. sıraya yerleşti." bilgisini verdi.

Binek araç pazarı satış sıralamasında da iki basamak yükselen Peugeot'nun yüzde 4,1’den yüzde 5,1’e yükselttiği pazar payı ile 8. sırada yer aldığını aktaran Anaç, bu başarının temelinde, pazar dinamiklerine ve ihtiyaçlarına paralel uygulanan ticari politikalar, müşteri memnuniyetine verilen önem ve iş süreçlerinin daha müşteri odaklı olmasının büyük payı olduğunu kaydetti.

Anaç, son yıllardaki SUV atağı ve farklı müşteri kitlelerinin ihtiyacını karşılayan geniş ürün gamının da bu başarıda önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, özellikle sınıfının standartlarını yeniden belirleyen Peugeot'nun, SUV 3008 satış rakamları ile 2018 yılını segmentinin podyumunda kapattığını söyledi.







- "Groupe PSA, 2018 yılında 3,9 milyon araç sattı"





Peugeot Türkiye Genel Müdürü Anaç, Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi Groupe PSA'nın, 2018 yılında 3 milyon 877 bin 765 araç satışı gerçekleştirerek 2017 yılına göre yüzde 6,8 artış kaydettiğini belirterek, "Groupe PSA, hafif ticari araç pazarında elde ettiği 564 binin üzerinde satış adedi ve yüzde 18,3 pazar payı ile de yeni bir rekora ulaştı." şeklinde konuştu.

Bünyesinde barındırdığı tüm markalar için "Araçların Elektrikle Geleceğe Hazırlanması" stratejisini uygulayan Groupe PSA'nın; DS markasından başlayarak "Plug-in Hibrit" ve tamamen elektrikli modellerini 2019 yılında müşterileriyle buluşturacağı bilgisini veren Anaç, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Peugeot, dünya çapındaki satışlarını yüzde 2,4 artırarak 2018 yılında da büyümesini sürdürdü. 2018 yılında dünya genelinde toplam 1 milyon 740 bin 283 adet araç satışı gerçekleştiren Peugeot, sergilemiş olduğu satış performansı ile Avrupa’da satışlarını en çok artıran 10 markadan biri oldu. Peugeot, 2017 yılında kırdığı hafif ticari araç segmentindeki rekorunu 2018 yılında yüzde 4 artırarak dünya genelinde 243 bin adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Peugeot, 2018 yılında yüzde 6 artışla 73 bin adet Boxer ve yüzde 31 artışla 78 bin adet Expert/Traveller ile satış rekoru kırdı."

Anaç, Peugeot müşterilerinin yüzde 36’sının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artışla, otomatik şanzımanı tercih ettiğini aktararak, "Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) seçilen Yeni Peugeot Partner 11 bin adedin üzerinde, yeni Peugeot Rifter ise 20 bin adedin üzerinde sipariş aldı. Peugeot’nun sınıf atlama stratejisinin başarısı ürünlerin versiyon dağılımında da kendini gösterdi. Peugeot müşterilerinin yüzde 21’i, bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla, tercihini GT Line, GT ve GTi olmak üzere markanın üst versiyonlarından yana kullandı." şeklinde konuştu.