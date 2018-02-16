KIRIKKALE (AA) - Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Bizim ihracatımız 30 milyar dolar civarından 157 milyar dolar civarına çıktı. Bu 15 sene içerisinde. Yeter mi? Yetmez. Bu ülkenin potansiyeli daha fazla. Hedefleri büyük bir ülkeyiz. O nedenle bizim ihracata dayalı büyüme modelini daha sağlıklı devam ettirmemiz lazım." dedi.

Metin, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen ihracat teşvikleri bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Savunma Sanayi denince akla Kırıkkale'nin geldiğini söyledi.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) temellerinin atıldığı yerin Kırıkkale olduğunu belirten Metin, "Bugün biz Zeytin Dalı Harekatı'nı yapıp Afrin'e operasyon düzenleyebiliyorsak bu şu anda kullandığımız silahlarımızın, mühimmatımızın büyük bir kısmının kendi üretimimiz olmasından kaynaklanıyor. Tabi bunun kökü Kırıkkale ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu." dedi.

Türkiye'nin 2001'de finans kriziyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Metin, şöyle konuştu:

"Bu krizden sonra makro anlamda bütün göstergeler allak bullak oldu. Enflasyon ve faizler fırladı. Piyasalar allak bullak oldu. Bir gecede inanılmaz derecede sıkıntılar yaşandı. O dönemdeki 57. hükümet birtakım yapısal kararlar aldı. Ardından götüremedi ve erken seçim oldu. 2002 yılında AK Parti tek başına iktidar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan partiye milletimiz destek verdi. Biz hükümet olduktan sonra 57. hükümetin yapmış olduğu yapısal reformlara devam ettik. Onun yanına yeni ekonomik politikalar koyduk. Mali ve bütçe disiplininden taviz vermedik. Uyguladığımız bu mali ve ekonomik politikalarla ülkemizi, hamdolsun birçok alanda 4'e, 5'e, 10'a ve 20'ye katladık. Hamdolsun netice aldık. Bizim ihracatımız 30 milyar dolar civarından 157 milyar dolar civarına çıktı. Bu 15 sene içerisinde. Yeter mi? Yetmez. Bu ülkenin potansiyeli daha fazla. Hedefleri büyük bir ülkeyiz. O nedenle bizim ihracata dayalı büyüme modelini daha sağlıklı devam ettirmemiz lazım."

Metin, daha fazla ihracat yapmak için yeni ihracatçı, yeni ürünler ve yeni pazarların olması gerektiğini vurguladı.

Bu 3 temel üzerine ihracatı büyütmeye çalıştıklarını dile getiren Metin, şunları kaydetti:

"Bunu da bakanlık olarak firmalarımıza verdiğimiz desteklerle yapmaya çalışıyoruz. Devlet olarak bizler sizlere yatırımlarınızın önündeki engelleri kaldırmak ve yurt dışına açılma noktasında neye ihtiyacınız varsa onu sağlamakla görevliyiz. Ekonomi Bakanlığı olarak da bunu sağlıyoruz. Özellikle sanayicimizin, üretim yapan bir insanımızın 'Ben ihracat yapmak istiyorum.' demesi yeterlidir. Ondan sonraki her adımınızı hem maddi hem manevi anlamda destekliyoruz. Tamamı hibe desteklerimiz var. Amacımız sadece sizleri cesaretlendirebilmek. Sizin rekabet şansınızı yükseltmek."

Programa, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can ve Mehmet Demir, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı ve çok sayıda iş adamı katıldı.