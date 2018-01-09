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Heimtekstil Fuarı 2018 kapılarını açtı

- Almanya'nın Frankfurt kentinde başlayan ve dünyanın en büyük ev tekstil fuarı olarak kabul edilen Heimtekstil'de, bu yıl 2 bin 975 firma stant açtı - Fuarda, Türkiye’den de 257 firma ürünlerini sergiliyor - Messe Frankfurt CEO’su Braun: - “Heimtekstil fuarı, katılımcı sayısı açısından üst üste sekizinci yılında büyümeye devam etti”

Heimtekstil Fuarı 2018 kapılarını açtı

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük ev tekstil fuarı olarak kabul edilen Heimtekstil 2018 başladı.

Almanya’da yılın ilk fuarı olan Heimtekstil Fuarı’nda bu yıl 64 ülkeden 2 bin 975 firma stant açtı. Geçen yılki fuara ise 67 ülkeden 2 bin 949 firma katılım sağlamıştı.

Türkiye'nin yurt dışında en çok katılımcı firmayla temsil edildiği fuarlardan biri olan fuara, Türkiye geçen yıl 244 firmayla katılmıştı. Bu yıl ise Türkiye fuarda 257 firmayla temsil edilecek.

40 yıldan fazla geçmişe sahip olan Heimtekstil'de duvar, banyo, cam, mutfak ve masa tekstili ile yatak örtüsü, dekoratif ürünler, duvar sistemleri, iplik, perde, ev tekniği, ev tekstili ve ev aksesuarlarının yanı sıra yeni teknolojiye sahip dijital baskı makineleri de sektörün beğenisine sunulacak.

Katılımcılar, fuarın trend ürünlerinin sergilendiği "Tema Parkı"nda sektörle ilgili geleceğe yönelik yeni kapsamlı projeleri görme fırsatı yakalayacak.

Dijital baskı teknolojisi de geçen yıl olduğu gibi fuarda sergilenecek. Dünyanın önde gelen yazıcı üreticileri, tekstil segmenti için yeniliklerini ve teknolojilerini fuarda sunacak.

Fuarda, son yıllarda mobilya ve döşeme kumaşlarının yüksek kaliteli tedarikçilerinin sayısı da güçlü bir şekilde arttı. Bu gelişme 2018 yılında da devam etti.

-“Fuar süresince küresel olarak eşsiz bir tasarım şovu yaşayacağız”

Messe Frankfurt Üst Yöneticisi (CEO) Detlef Braun, fuara ilişkin açıklamasında, Heimtekstil fuarının katılımcı sayısı açısından üst üste sekizinci yılında büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

Braun, "Fuar süresince uluslararası pazardaki liderlerin çeşitli ürün yenilikleri ve tekstil ilhamları ile küresel olarak eşsiz bir tasarım şovu yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Ayrıca fuar kapsamında ünlü konuklar ve tanınmış endüstri uzmanları ile yüksek kalitede etkinlik programlarının düzenleneceğini dile getiren Detlef Braun, bu programlarda mobilya eğilimleri, tasarım, mimari ve otel endüstrisi ile ilgili konuların ele alınacağını sözlerine ekledi.

12 Ocak'a kadar açık kalacak fuarda katılımcılar, iş görüşmeleri gerçekleştirebilecek ve sektörün geleceğine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunabilecek.

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