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Hekimler, MS hastalığını tiyatro oyunu ile anlattı

- Karadeniz Multipl Skleroz Derneği üyeleri ile üniversitelerin tıp fakültelerinden öğretim elemanlarınca sahneye konulan tiyatro oyunuyla MS hastalarına moral verilmesi ve hastalığa karşı bilinç oluşturulması amaçlanıyor - Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Başkanı Doç. Dr. Terzi: - "Etkinliklerimiz ile MS'li hastalarımızın psikososyal, bedensel ve zihinsel bir bütünlük içinde kendilerini iyi hissetmelerini, yaşama yeniden bağlanmalarını amaçlıyoruz"

Hekimler, MS hastalığını tiyatro oyunu ile anlattı

SAMSUN (AA) - Karadeniz Multipl Skleroz Derneği üyeleri ile üniversitelerin tıp fakültelerinden öğretim elemanlarınca, multipl skleroz (MS) hastalığına dikkati çekmek amacıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Terzi, Canik Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Türkiye'de yaklaşık 40 bin, Orta Karadeniz'de ise 8 bin civarında MS hastası bulunduğunu söyledi.

MS'in beyin ve omurilik hastalığı olduğuna dikkati çeken Terzi, rahatsızlığın genellikle 20-40 yaş arasında görüldüğünü belirtti.

Hastalıkta vücudun bağışıklık sisteminin, beyin ve sinir hücrelerini bir yabancı gibi algıladığını ve bunlara karşı reaksiyon oluşturduğunu aktaran Terzi, hastaların görme kaybı, çift görme, dengesizlik, yürüme bozukluğu, idrar kaçırma, unutkanlık gibi şikayetlerle geldiğini anlattı.

Hastaneye gelen MS'li hastalar için tedavilerinin devamı olarak hasta okulları da açtıklarını dile getiren Terzi, şunları kaydetti:

"Amacımız hastane dışında, farklı ortamlarda tedavinin devamını sağlamak. Bu kapsamda düzenlediğimiz hasta okullarında hastalarımızla son gelişmeleri paylaşıyoruz. Sosyal medyada doğru bilgileri aktarıyoruz. Tiyatro, konser gibi sanatsal aktiviteler düzenliyoruz. Hastalar psikolojik olarak iyi olunca bağışıklık sistemleri de güçlü oluyor. Etkinliklerimiz ile MS'li hastalarımızın psikososyal, bedensel ve zihinsel bir bütünlük içinde kendilerini iyi hissetmelerini, yaşama yeniden bağlanmalarını amaçlıyoruz."

Etkinliğe katılan MS'li hastalar ile yakınları da karşılaştıkları sorunları anlattı.

Etkinlikte daha sonra Doç. Dr. Terzi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Akçalı ile OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim elemanlarının rol aldığı tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Oyunda MS hastalığına tanı konulması, hasta şikayetleri, hasta hekim ilişkileri, tedavi yöntemleri ve karşılaşılan sorunlar anlatıldı.


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Doç. Dr. Murat TerziKaradeniz Multipl Skleroz DerneğiMS HastalığıOndokuz Mayıs Üniversitesi
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