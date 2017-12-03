"Helal gıda sürecine başka uzmanlar da dahil edilmeli"

ANKARA (AA) - AHMET SAİT AKÇAY/CANSU DİKME - Botsvana Üniversitesi İlahiyat ve Dini Çalışmalar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Haron, helal gıda sertifikasının sadece ilahiyatçıların onayıyla hazırlanamayacağını belirterek diğer sektörlerle iş birliğinin zorunlu olduğunu söyledi.

Helal endüstrisi hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Haron, helal sertifikasının hazırlanmasında fetvanın tek etken olmaması gerektiğini vurguladı.

Haron, "Helal endüstrisi, ilahiyatçılar tarafından yönlendirilmeyi ya da kontrol edilmeyi kaldıramaz. Diğer sektörlerden uzmanlar da sürecin düzenli işlemesine dahil edilmelidir." diye konuştu.

Helal belgesinin kimler tarafından hazırlandığının en önemli konu olduğuna dikkati çeken Haron, sağlık boyutunun da dini boyut kadar dikkate alınmasını gerektiğini kaydetti.

Haron, "Helal endüstrisine şöyle bir göz atanın şunu anlaması gerekir, konunun diğer boyutlarını dikkate alınmaksızın hiçbir şekilde fetva verilemez. Sağlık ve besin güvenliği meselesi göz ardı edilemez ve hijyen konusu bir kenara atılamaz. Tüm bunlar birbiriyle ilişkilidir.” dedi.





Helal sertifikası hazırlanırken ilahiyatçıların gıda uzmanları ve veterinerlerden oluşan bir sağlık grubuyla çalışması gerektiğine işaret eden Haron, "Sağlık ve hijyen konusu görmezden gelindiğinde fetva anlamsız olur, etkisini yitirir." ifadelerini kullandı.

Bu konudaki en iyi örneklerden birinin Malezya olduğunu söyleyen Haron, helal sertifikasının ülkede onaydan önce detaylı bir hazırlık sürecinden geçtiğini ve bu işlemi Başbakanlığa bağlı bir komitenin yaptığını kaydetti.





Haron, Müslüman nüfusun yanı sıra gayrimüslim nüfusun da ülkede fazla olduğunu, helal ürünlerin her iki kesim tarafından da tüketildiğini hatırlatarak "Helal, Müslümanlara özgü bir mesele gibi görünse de Müslümanlarla sınırlı değildir." diye konuştu.

Helal sertifikası ürünün aynı zamanda sağlıklı olduğunu gösterdiğini söyleyen Haron, helal ürün tüketen bir Müslüman'ın bunu sağlıklı bir ürün olarak Müslüman olmayan kimselerle paylaşması gerektiğini ifade etti.





Helal meselesinin son birkaç yılda kozmetik endüstrisine kadar ulaştığını kaydeden Haron, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Burada bile, ürünlerin helal sertifikalı olup olmaması konusu ortaya çıkmaktadır çünkü kimyasallar ya da kullanılan ürün içindeki bileşenler müşterinin cildine zarar verebilir ya da uzun vadede sağlığını etkileyecek yan etkilere sebep olabilir. Bu yüzden belgelendirme süreci, kozmetik sektöründe Müslüman olsun ya da olmasın müşteriyi korumanın bir yolu olarak uygulamaya girmiştir."



