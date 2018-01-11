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Helikopter ambulans "parmak bebek" için havalandı

- Tatvan ilçesinde 21 haftalıkken 590 gram doğan bebek, Sağlık Bakanlığının helikopter ambulansı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine sevk edildi

Helikopter ambulans

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 21 haftalık ve 590 gram doğan bebek, Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulansla sevk edildiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Merkezinde tedavi altına alındı.

Tatvan'ın Budaklı köyüne bağlı Dolluca mezrasında yaşayan ve 3 düşük gebeliğin ardından hamile kalan Fatma Deniz (22), Tatvan Devlet Hastanesinde 590 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Doktorlar ve diğer sağlık personelince yapılan müdahaleler sonucu hayata tutunan bebek, kuvöze alındı.

Sağlık Bakanlığının helikopter ambulansı ile Van'a sevk edilen bebek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde hayata tutundu.

Bitlis Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Konyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tatvan Devlet Hastanesine 21 haftalık gebe hasta getirildiğini anlattı.

Bu tür hastaların üst düzeydeki bir sağlık kurumuna sevk edilmesi gerektiğine işaret eden Konyar, şöyle konuştu:

"Hastamızın erken doğumu başlamıştı. Doğum eylemi ilerlediği için o riski göze alamadık. Hastamızın doğumu burada gerçekleşti. 21 haftalık ve 590 gram olan bir çocuğun bakımı Tatvan Devlet Hastanesi gibi bir hastanede biraz zor fakat doktorlarımızın çabaları neticesinde çocuğumuz hayata tutundu. Bebeği Van'a sevk ederken kara ambulansını kullanamazdık çünkü beyin kanaması ve akciğerlerde hasar oluşabilirdi."

Baba Yılmaz Deniz ise bu olayda devletin desteğini bir kez daha gördüklerini belirterek, "İl Sağlık Müdürlüğüne ve doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Gece saat 01.00'de ambulansla buraya geldik. Gerekli müdahaleler yapıldı. Şimdi ise Van'a gönderdiler." diye konuştu.

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