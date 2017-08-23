Helikopter ve drone destekli trafik kontrolü

AYDIN (AA) - Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Huzurunuz mutluluğumuzdur" sloganıyla, Kurban Bayramı öncesi özellikle turizm bölgelerinde trafik yoğunluğuna ilişkin helikopter ve drone destekli denetim yapıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, sorumluluk alanları içerisindeki Didim-Milas, Söke-Kuşadası ve Nazilli-Bozdoğan karayollarında denetimlerini artırdı.

"Drone" adı verilen cihazlardan da yararlanan trafik timlerine, Aydın Jandarma Filo Komutanlığına ait bir helikopter havadan destek verdi.

AA ekibinin de helikopterden görüntülediği denetimlerde, araçtaki görevliler, kurallara uymayan sürücüleri tespit edip karadaki ekiplere haber verdi.

Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, yaptıkları kural ihlallerinin helikopter tarafından tespit edildiği bildirildi.

Ceza yazılan bazı sürücüler, helikopterden tespit edildiklerini öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücüler uygulamayı olumlu karşıladıklarını belirtti.

Ekipler tarafından trafiğin yoğun olduğu bazı noktalara ise trafik arabası maketi bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kazaların en az seviyeye indirilmesi için denetimlerin gece-gündüz devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, "Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Trafik güvenliğinin temel unsurunun bilimsel ve yılların deneyiminin oluşturduğu kurallar bütünü olduğu ve bu kuralların ihlalinin hoş görülmesi ve cezasız bırakılmanın mümkün olmadığı açıktır." ifadelerine yer verdi.