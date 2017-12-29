Hem bilimsel araştırma hem kesintisiz tedavi

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Er, hastaların tedavilerini aksatmamaları için Türkiye'de bir ilk olarak vardiya sistemine geçtiklerini belirterek buradan çıkaracakları bilimsel veriler ve uygulamadaki sonuçları paylaşıp, yurt genelindeki diğer fakültelere örnek olmayı amaçladıklarını bildirdi.

AÜ Diş Hekimliği Fakültesinde daha fazla hastanın tedavilerini aksatmadan konforlu şekilde hizmet alabilmesi için 22 hekimle akşam vardiyasına geçildi. Yaklaşık 12 bin hastanın sırada beklediği, bin 500 civarında hastanın tedavisinin sürdüğünü Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Kliniğinde vardiya sistemi oluşturuldu.

Normalde 08.00-17.00 saatlerinde hizmet veren klinikte, daha fazla hastanın konforlu hizmet alması amacıyla altyapı yönetmeliği hazırlanarak iki vardiya şeklinde 08.00-20.00 saatlerinde hizmet verilme başlandı.

Eğitimi ve işi nedeniyle gündüz tedavisini yaptıramayan hastalar, akşam vardiyasında dişsel sorunlardan çene bozukluklarına kadar her türlü işlemlerini yaptırabiliyor.

- "Günde ilave olarak 60 hastaya bakıyoruz"

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yaklaşık 80 diş hekimliği fakültesinde saat 08.00-17.00 mesaisi olduğunu söyledi.

Bu kavrama yenilik getirmek istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Er, "Türkiye'de bir ilk olarak gerekli altyapı yönetmeliklerini hazırlayarak vardiya sistemine geçtik. Buradan çıkarılacak bilimsel verileri ve uygulamadaki sonuçları ülkemizle paylaşıp diğer fakültelere örnek olmayı amaçlıyoruz." dedi.

Yeni uygulamayla vatandaşa daha fazla hizmet etmeyi amaçladıklarına işaret eden Er, hekimlerin uygulamadan memnun olduğunu, daha rahat ortamda çalıştıklarını, hastalardan da olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

- Okul çocuklarına büyük kolaylık

Prof. Dr. Er, "Özellikle ortodontide hasta kitlemiz çocuklar olduğu için onların okul dönemi olduğu oluyordu. Vardiya sayesinde randevularımızı 17.00'den sonrasına verdiğimizde veliler de öğrenciler daha rahat hizmet aldı." diye konuştu.

Pilot çalışma olarak ortodonti bölümünü seçtiklerini, buradan çıkaracakları sonuçlara göre 7 klinikte de vardiyaya geçeceklerini söyleyen Er, günde 60 ilave hastaya baktıklarını aktardı.

Ortodontik uzun soluklu tedavileri gerektiren bir dal olduğu için sıra bekleyen hastaları 6 ay içerisinde eriteceklerini ifade eden Er, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde nöbetçi doktorlar olduğunu ancak diş hekimliği fakültelerinde böyle bir uygulama bulunmadığını vurguladı.

- "Çene yapısı iş bulmada bile önemli"



Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elçin Esenlik ise hastalar ve hekimlerin konforu açısından daha olumlu olacağı düşüncesiyle pilot bölüm olarak çalışmaya başladıklarını anlattı.

Memnuniyetin yüksek olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Esenlik, ortodonti kliniği olarak her türlü dişsel sorunlardan çene bozukluklarına kadar birçok soruna çare olduklarını bildirdi.

Tedavilerinin 2-3 yıl sürdüğünü işaret eden Esenlik, ağrısız tedaviler oldukları için hasta konforunun yüksek olduğunu, klinikte genç popülasyonun fazla olduğunu ancak her yaş grubuna hitap ettiklerini aktardı.

Vardiyayla hastalara daha etkin şekilde bakabilmeyi hedeflediklerini söyleyen Esenlik, çene bozukluklarının kişinin yüz estetiğini çok önemli ölçüde etkilediğine değindi.

Esenlik, alt veya üst çenenin önde ya da geride olmasının kişinin karakterini belirlediğini, kişinin psikolojik olarak kendini konforlu hissetmediğini ve güven eksikliğine neden olduğunu anlattı.

"Çene yapısı iş bulma da bile önemli bir faktör olarak görülüyor. Kişiye sert bir mizaç verebiliyor, kişiye şaşkın mizacı da verilebiliyor. Çene bozukluklarının düzeltilmesinden sonra öz güven artıyor, sosyal çevresinde iyileşme oluyor, bu da işine olumlu yansıyor." diyen Esenlik, 12 bin civarında hastanın sırada beklediğini dile getirdi.

- "Uygulama sayesinde derslerimi aksatmıyorum"

Akşam vardiyasını tercih eden hastalardan Elif Eylül Kamiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldan çıkınca tedaviye gelmenin çok rahat olduğunu belirtti. "Bu uygulama sayesinde derslerimi aksatmıyorum. Yaklaşık bir yıldır tedavim sürüyor." diyen Kamiloğlu, ön dişlerindeki kopukluğun giderildiğini, verilen hizmetten mutlu olduğunu anlattı.

Mete Kağan Gök de akşam vardiyasını duyunca şaşırdığını ifade ederek yeni uygulama sayesinde tedavisini aksatmadığını aktardı.

Hastalardan Beril Dilek ise 7 ay önce ortodonti tedavisine başladığına, bu uygulama öncesinde gidip gelmekte zorlandığına dikkati çekerek "Bu vardiya sistemi çok iyi olmuş. Şimdi rahatlıkla gidip gelebiliyorum, tedaviden memnunum." dedi.