Hem çobanlık yapıp hem sınavlarda başarılı oldular

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Sarıbalta Köyü Ortaokulunda okuyan öğrenciler, hem tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardım edip hem de merkezi ortak sınavda 120 sorudan ortalama 112,5'ini doğru yaparak, bu başarıyla kentteki diğer okulları geride bıraktı.

İlçede, 20 bin civarında küçükbaş hayvan ile bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Sarıbalta köyü, merkezi ortak sınavda elde ettiği başarıyla eğitimde de adından söz ettirdi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vural Berker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çemişgezek'in son yıllarda Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) olarak bilinen merkezi ortak sınavda yakalanan başarıyla anıldığını anlattı.

Bu başarının herkesi mutlu ettiğini ifade eden Berker, şunları söyledi:

"Çemişgezek ilçesi bu yıl yapılan ortak sınavlarda oldukça başarılı sonuçlar elde etti, hem Türkiye hem de Tunceli ortalamasının üstüne çıktı. Okullarımızın içerisinde özellikle Sarıbalta Köyü Ortaokulu oldukça başarılı bir sonuç aldı. 120 sorunun sorulduğu sınavda 112,5 ortalama yapıldı. Özellikle bir köy okulunda bu başarının elde edilmesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu başarının hem okulumuzda hem ilçemizde önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğine inanıyorum."

- "Bir öğrenci bile kurtarabilsek bizim için kardır"

Çemişgezek Sarıbalta Ortaokulu Müdür Vekili ve Fen Bilimleri Öğretmeni Nuray Alkan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda toplam 86 öğrencinin eğitim gördüğünü, köydeki ailelerin hayvancılıkla uğraşması nedeniyle sene başında ve sonunda çocukların çoğunun ailelerine yardım etmek için yaylaya gittiğini anlattı.

Çocukların hem ailelerine yardım ettiğini hem de ders çalıştığını vurgulayan Alkan, şunları söyledi:

"Aileler genelde küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorlar ve çocuklar da onlara yardım ediyorlar. Yeri geliyor okula gelmeden önce hayvanların yanından işlerini halledip geliyorlar. Bizim amacımız burada tamamen çocukların bu ortamdan ders alarak ileride çok iyi okullara gitmesi ve çok iyi okullardan üniversitelere gitmesi. İyi bir lise iyi bir üniversite demektir. Bizim tek amacımız o. İleride sadece bu köye bağlı kalmadan daha farklı illeri, farklı yerleri görmeleri. Farklı yaşamların olduğunu bilmeleri. Bizim amacımız o. 'Bir öğrenci bile kurtarabilsek bizim için kardır' diye bakıyoruz. Çalışırken de kendimize hep bunu hedef aldık."

Alkan, 4 yıldır Tunceli'de görev yapmaktan memnun olduğunu ifade ederek, "İlk senelere göre TEOG ortalamamız bayağı arttı ve 2. TEOG'daki ortalamamız 112,5. Bu sonuçla Tunceli'de birinci sıradayız ve Türkiye sonuçları henüz açıklanmadı ama bir köy okulu olarak sınavda en çok doğru soru yapan öğrenci açısından Türkiye'de de iyi bir ortalama yaptığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Okulun İngilizce öğretmeni Nurcan Coşkun da okulda 12 öğretmenin görev yaptığını, öğrencilerin tek derdinin ders çalışmak olmadığını belirterek, köy okulunda okuyan çocukların, ailelerine yardım etme zorunluluğu olduğuna işaret etti.

- Öğretmenler öğrencilerine evlerinde ders verdi

Öğrencilerin başarılı olabilmesi için öğretmenlerin fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Coşkun, "Biz bu başarıyı gerekirse öğrencilerimizi evimize götürüp çalıştırarak sağladık. Çünkü onların özel öğretmenlerle çalışacak imkanları yoktu, biz vardık, aileleri vardı, kendileri vardı. Bu üçgenin içerisinde en güzel şekilde bence görevimizi tamamladık. Öğrencilerimize gerekli olan desteği verdiğimizi düşünüyorum ve bu destekle birlikte biz Türkiye ortalamasının üzerinde sonuç elde ettik." dedi.

Merkezi ortak sınavda 118 soruyu doğru cevapladığını belirten öğrencilerden İremnur Polat, ailesinin hayvancılıkla uğraştığını kendisinin de hem ailesine yardım edip hem ders çalıştığını anlattı.

Polat, merkezi ortak sınavda başarılı olmak isteyen öğrencilere "Öğrenci arkadaşlarım sınavlarda başarılı olmak için çok kitap okuyup, çok test çözsün, anlamadıkları konuları da öğretmenlerine sorsunlar. Bunlar çok önemli. Bunlara dikkat ederlerse bence daha iyi başarılar elde edebilirler." şeklinde konuştu.

Söz konusu sınavda 120 sorunun 116'sını doğru cevaplayan Zeynep Bel de öğretmenlerin kendileriyle her fırsatta özel olarak ilgilendiğini vurguladı.

Öğretmenlerin kendilerini sınavlarda başarılı olacaklarına inandırdığını belirten Bel, "Biz bir köy okuluyuz. Zor şartlarda okuyoruz. Öğretmenlerimiz diğer okullarla olan farkımızı kapatmak için gece ve gündüz deneme sınavları yapıyor. Böylece diğer okullarla aramızdaki farkı kapattık hatta aştık ve daha başarılı olduk." dedi.