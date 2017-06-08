Hem tanıtım yapacaklar hem dillerini geliştirecekler

ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu'nun önemli turizm merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa’da lise öğrencileri, turistlere yardımcı olmak amacıyla hem kenti tanıtacak hem de yabancı dillerini geliştirecek.

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen Gönüllü Turizm Elçileri Projesi'yle ilk etapta 40 öğrenciye kentin tarihi ve turistik yerleri hakkında detaylı eğitim verildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, proje kapsamında gönüllü olarak kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla turistlere kentin tanıtımını yapacak ve tanıtım sırasında yabancı dillerini geliştirme fırsatı bulacak.

Öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ve öğretmenleriyle Vali Göngür Azim Tuna'yı ziyaret etti. Tuna, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilerin yabancı dil öğrenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kentin tarihi ve turistik açıdan zengin olduğunu ve çok sayıda turistin ziyaret ettiğini belirten Tuna, "Kenti gezmeyen gelen turistlere yeteri konuda rehberlik hizmeti sunamıyoruz, maalesef bu konuda yetersiziz. Bu nedenle gönüllük çalışmaları kapsamında hem gençlerin yabancı dillerini geliştirmeleri hem de kente gelen turistlere Şanlıurfa'yı iyi tanıtmaları için böyle bir fırsat ortaya çıktı." dedi.

Bu yıl kente gelen turist sayısının kendilerini memnun ettiğini ifade eden Tuna, bu sayının artmasını beklediklerini dile getirdi.

Sayının artmasında öğrencilere daha fazla iş düşeceğini aktaran Tuna, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz sadece kent merkezinde değil ilçelerimize de gelen turistlere yardımcı olacaklar. Özellikle Halfeti ve Harran ilçelerin bu konuda odak noktaları olacaklar. Bu şekilde dışarıdan gelen turistlerin gerek herhangi bir sorunla karşılaştıklarında gerek yardıma ihtiyaç duyulduğunda bu gençlerimizden yararlanılacak."

Tuna, bu yıl 1 milyon turistin kenti ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından Tuna, öğrencilerle bir süre İngilizce sohbet etti.