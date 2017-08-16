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Hemşire evinde ölü bulundu

ZONGULDAK (AA) - Ereğli Devlet Hastanesinde görevli hemşire evinde ölü bulundu. Müftü Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Ereğli Devlet Hastanesi yoğun bakım biriminde görevli hemşire Esma Güler'den haber alamayan mesai...

Hemşire evinde ölü bulundu

ZONGULDAK (AA) - Ereğli Devlet Hastanesinde görevli hemşire evinde ölü bulundu.

Müftü Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Ereğli Devlet Hastanesi yoğun bakım biriminde görevli hemşire Esma Güler'den haber alamayan mesai arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Apartmanın yangın merdivenini kullanarak eve giren polis, Güler'i (36) yerde hareketsiz halde buldu.

Güler'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada olay yerine gelen hemşirenin çalışma arkadaşlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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EreğliHemşireŞüpheli ÖlümZonguldak
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