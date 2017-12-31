Hemşirelik öğrencilerinden hasta çocuklara yılbaşı eğlencesi

AMASYA (AA) - Amasya Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Servisi'nde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenledi.

Çocuklarla müzik eşliğinde dans eden üniversite öğrencileri, çeşitli oyunlar oynadıkları çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Hemşirelik bölümü öğrencisi Bahar Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşında hastanedeki çocukların ve ailelerinin moralini yükseltmek için böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Hastanede tedavi gören çocukların mutluluğunun kendilerini daha çok mutlu ettiğini vurgulayan Ateş,

"Geleceğin hemşireleri olarak şimdiden hastalarla iç içe olmak istiyoruz. Bugün böyle bir program yaptık, çocuklarla güzel bir gün geçirmeyi planladık. 2017'yi böyle kapatmak istedik. Çocuklar normalde bizi üniformalı gördükleri zaman korkarlar, en azından bu tabuyu yıkmak istedik. Biz onlarla çok eğlendik, inşallah onlar da bizimle eğlenmişlerdir." diye konuştu.

- Aileler de çocuklarla birlikte eğlendi

Hastanede yatan çocuklara sürpriz yapıp hediyeler veren öğrenciler, onlarla birlikte hastane koridorunda eğlenirken hasta yakınları da öğrencilere eşlik etti.

Bronşit olduğu için 4 gündür hastanede yatan 1 yaşındaki Safiye bebeğin annesi Eminegül Hırçın Gürbüz , öğrencilerin sessiz hastaneyi birden neşelendirdiğini ifade etti.

Öğrencilerin kendilerini ve çocuklarını çok mutlu ettiği belirten Gürbüz, "Çocuğum bronşit olmuştu, zatürre başlangıcı var 4 gündür buradayız. Bu eğlence çok güzel bir programdı, bizim çok hoşumuza gitti. Bebeğim küçük olmasına rağmen diğer çocuklarla çok eğlendi. Çok teşekkür ederiz öğrencilere güzel bir eğlenceydi, çok mutlu olduk biz." dedi.

Hasta çocuklarla eğlendikten sonra onlara çeşitli hediyeler veren öğrenciler, daha sonra hastalar ve yakınlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.