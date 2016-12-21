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Hemşirenin otobüste darbedilmesi davası

- Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbettiği gerekçesiyle yargılanan Abdullah Çakıroğlu'nun, akıl hastalığının tespit edilebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumunda gözlem altına alınmasına karar verildi

Hemşirenin otobüste darbedilmesi davası

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbettiği gerekçesiyle yargılanan Abdullah Çakıroğlu, akıl hastalığının tespit edilebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumunda gözlem altına alınacak.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çakıroğlu ve şikayetçi Terzi'nin avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, sanık Abdullah Çakıroğlu'nun, akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise bu durumun ne zamandan beri sürdüğü, akıl hastalığının dava konusu olaya etkisinin ne olduğu ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumunda 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi.

Duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından çok sayıda avukat ile Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da izledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbeden Abdullah Çakıroğlu'nun "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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