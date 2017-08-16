Hentbolcular fotoğraf çekimleri için Nemrut'ta





ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, yeni sezonda kullanılacak görseller için kentin tarihi mekanlarından Nemrut Dağı zirvesinde fotoğraf çektirdi.

Süper Lig'e çıkan takımın oyuncuları, Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Arsemia ve Karakuş Tepesi gibi tarihi mekanlarda fotoğraf çekimine katıldı.

Kulüp başkanı Aykut Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı ile kentin tarihi ve turistlik mekanlarının tanıtımına katkıda bulunmak için katalog çekimleri yaptıklarını söyledi.



Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun desteklerini unutmadıklarını ifade eden Dündar, şunları kaydetti:

"İlimizde geliştirdiğimiz salon sporlarını daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adıyaman Belediyespor olarak ilk hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak ama asıl hedefimiz Avrupa kupalarında mücadele etmek. Bu hedeflere ulaşabilmek için takım olarak inançlıyız. İlimizi Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edip, tanıtacağız. Bunun için yeni sezonda kullanacağımız fotoğrafların katalog çekimini ilimiz sınırları içerisinde bulunan Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Arsemia ve Karakuş Tepesinde yaptık."

Bu arada, geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Adıyaman Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.