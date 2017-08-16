Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma AB süper lig
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Hentbolcular fotoğraf çekimleri için Nemrut'ta

- Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımı oyuncuları, Nemrut Dağı'nın zirvesindeki tarihi heykeller arasında fotoğraf çektirdi

Hentbolcular fotoğraf çekimleri için Nemrut'ta


ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, yeni sezonda kullanılacak görseller için kentin tarihi mekanlarından Nemrut Dağı zirvesinde fotoğraf çektirdi.

Süper Lig'e çıkan takımın oyuncuları, Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Arsemia ve Karakuş Tepesi gibi tarihi mekanlarda fotoğraf çekimine katıldı.

Kulüp başkanı Aykut Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı ile kentin tarihi ve turistlik mekanlarının tanıtımına katkıda bulunmak için katalog çekimleri yaptıklarını söyledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun desteklerini unutmadıklarını ifade eden Dündar, şunları kaydetti:

"İlimizde geliştirdiğimiz salon sporlarını daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adıyaman Belediyespor olarak ilk hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak ama asıl hedefimiz Avrupa kupalarında mücadele etmek. Bu hedeflere ulaşabilmek için takım olarak inançlıyız. İlimizi Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edip, tanıtacağız. Bunun için yeni sezonda kullanacağımız fotoğrafların katalog çekimini ilimiz sınırları içerisinde bulunan Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Arsemia ve Karakuş Tepesinde yaptık."

Bu arada, geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Adıyaman Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman BelediyesporAykut DündarCendere KöprüsüErkekler Hentbol Süper LigNemrut Dağı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5