Hepimiz için Umut Kampanyası

İSTANBUL (AA) - Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) toplumda yenilikçi ilaç ve tedavi yöntemleri hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Hepimiz İçin Umut Kampanyası başlattı.

AİFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, Beşiktaş'taki dernek binasında düzenlenen basın toplantısında, yenilikçi ilacın, uzun araştırmalar ve uzun klinik çalışmalar sonucu belli bir hastalık üzerine tedavi edici etki yaptığı kanıtlanmış ve patentli bir moleküle dayanan, daha önce benzeri olmayan bir terim olduğunu söyledi.

Yenilikçi ilaçların etkisinin kanıtlandığını belirten Dereli, ''Hepsinin üretim standartları son derece yüksektir. Hepsi bugün son derece ileri teknolojilerle üretilirler. Yenilikçi ilaçlar aslında tedavi anlamında yaşam kalitesini artıran ek yararlar getirirler.'' diye konuştu.

Dereli, hızla değişen bir dünyada yaşanıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Bu hızla değişen dünyaya baktığınız zaman aslında insanların ortalama yaşam süresi ciddi olarak artıyor. 1900'lü yılların başında doğan insanlar için ortalama yaşam süresi 50 yılın altındaydı. Bugün ciddi oranda doğumda beklenen yaşam süresi artmış durumda. Doğumda beklenen yaşam süresinin artması bizi bir taraftan da sağlık alanında yeni ihtiyaçlarla karşı kaşıya getiriyor. Bu yeni ihtiyaçlara da yeni çözümler bulmamız gerekiyor. Yeni çözümlerle ilerde beklenen yaşam süreleri bugünün de ötesinde olacak.''

- ''İlaç pazarının 650 milyar doları yenilikçi ilaçlardan oluşuyor''

Dünyada araştırma geliştirmeye en fazla harcama yağan sektörün ilaç sektörü olduğunu vurgulayan Dereli, dünyada yaklaşık 1 trilyon doların ötesinde bir ilaç pazarı olduğunu belirtti.

Dereli, ilaç pazarının yaklaşık 650 milyar dolarının yenilikçi ilaçlardan oluştuğunu ifade ederek, ''Her sene yenilikçi ilaçta yaklaşık 140 milyar doların üzerinde bir para araştırma geliştirmeye harcanmaktadır.'' dedi.

- ''Amacımız farkındalık yaratmak''

Hepimiz İçin Umut Kampanyası ile hedeflerinin farkındalık yaratmak olduğunu belirten Dereli, yenilikçi ilaçla ilgili insanlarda bir kavramın oluşmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Dereli, yenilikçi ilaç kavramının ve ilaç inovasyonunun bireylerin hayatına getirdiği değer ve ekonomik katkısının daha iyi anlaşılmasını amaçladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

''Kampanya kapsamında mikrosite, sosyal medya, online mecralar, yazılı basın ve radyolarda yenilikçi ilaçların insan yaşamına katkısı yayınlanacak. Yenilikçi ilaçlar ve insan yaşamına katkıları hakkındaki bütün bilgilere tek bir kanaldan erişim sağlayacak bir platform oluşturmak amacıyla 'hepimizicinumut.com' sitesini geçen hafta erişime açtık. Bu yaptığımız kampanyada bir kez yapılacak bir şey değil. Biz bununla 1 yıl boyunca sürecek olan bu zemin üzerinde iletişim çalışmalarıyla farklı anlamda farklı içerikte yenilikçi ilaçların bugün ve gelecekte insan yaşamına nasıl katkıda bulunacağını paylaşmayı amaçlıyoruz. Kampanyada hedef, bu kavramın yerleşmesini sağlamak böyle bir kavram etrafında farkındalık yaratmak ve daha sonra da ilaç ve inavasyonun birey, toplum ve ekonomi üzerinde daha iyi anlaşılmasında katkı yapmak.''