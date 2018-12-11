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Hepsiburada 2018 kitap trend verilerini açıkladı

- Türkiye’nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken, onu sırasıyla; İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti - Senenin en çok satan kitapları Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Abum Rabum ve Kürk Mantolu Madonna oldu

Hepsiburada 2018 kitap trend verilerini açıkladı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken, onu sırasıyla; İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.

Hepsiburada, kitap kategorisi özelinde 2018 yılının alışveriş trend verilerini açıkladı.

Buna göre, kitaplara 2018 yılında en çok Kasım ayında talep geldi. Türkiye’nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken, onu sırasıyla; İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.



- 2019’u güzel karşılamak için kitap önerileri

Zengin ürün yelpazesiyle dikkati çeken Hepsiburada, Taht Oyunları Game of Thrones Özel Kutu, İlahi Komedya 3’lü Set, Zweig Seti, Harry Potter Set, Sherlock Holmes Bütün Hikayeleri gibi avantajlı fiyatlarıyla öne çıkan kitap setlerini yeni yılda daha fazla kitap okumayı planlayanlara öneriyor.

Hepsiburada 2019 için önerilen kitap setlerinin yanı sıra, özel ciltli baskıların da yoğun ilgiyle karşılanacağını ön görüyor.

Bu özel baskılar arasında Kinyas ve Kayra 18. Yıl Resimli Özel Baskı, Siyah Beyaz Özel Baskı Gölgeler, Turuncu Özel Baskı Küçük Prens, Ciltli Özel Baskı Kürk Mantolu Madonna gibi kitaplar yer alıyor.


- En çok satılan kitaplar


Açıklamada verilen bilgilere göre, 2018’in en çok satan kitapları şu şekilde sıralandı:

"Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig, Abum Rabum - İskender Pala, Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali, Kırlangıç Çığlığı - Ahmet Ümit, Huzursuzluk - Zülfü Livaneli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk - İlber Ortaylı, Harry Potter ve Felsefe Taşı - J. K. Rowling, Kördüğüm - Ayşe Kulin ve Başlangıç - Dan Brown."

Senenin en çok talep gören yayınevleri ise, İş Bankası Kültür Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Benim Hocam Yayınları, Kırmızı Kedi Yayınevi, Timaş Çocuk, Destek Yayınları, Doğan Kitap, Everest Yayınları, Can Yayınları ve Pegasus Yayınları diye sıralandı.


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