Hepsiburada, 2018'in anne, bebek ve oyuncak kategorisi trendlerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, 2018 yılı anne, bebek ve oyuncak kategorisi trendlerini ortaya koydu.

Hepsiburada, Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarına ışık tutmak amacıyla her 6 ayda bir yayımladığı 2018 Trend Raporu'nda anne, bebek ve oyuncak kategorisinde dikkati çeken verilere de yer verdi.

Rapora göre, 2018’de en çok talep gören ürün bebek mamaları olurken, bu ürünleri bebek güvenlik ürünleri, bebek banyo ve kozmetik ürünleri ile bebek oyuncakları takip etti.

Anne, bebek ve oyuncak kategorisine ilgi 2017 yılına göre yüzde 41 arttı. En çok 30 ila 40 yaş aralığı tarafından yapılan alışverişlerde, kadınların talebi 2017’ye göre yüzde 49 artış gösterdi.

Geçen yıl gerçekleşen her 3 talepten biri İstanbul’dan gelirken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya ve Tekirdağ takip etti. Siparişlerin yüzde 68’i mobil cihazlardan verildi. En yoğun ilgi ise akşam 22.00 ve 23.00 saatlerinde gerçekleşti.





- Kadınlar ve erkeklerden benzer tercihler







Rapora göre, hem kadınların hem de erkeklerin alışveriş sepetlerinde en çok yer alan ürünler mamalar, bebek güvenlik ürünleri, banyo ürünleri ile bebek oyuncakları oldu.

Bu ürünler dışında, kadınlar bebek sağlığı ve beslenme ürünlerini tercih ederken, erkekler figür oyuncaklarla parçalı setlere yöneldi. 2017 yılında yüzde 33 olan kadın müşteri oranı, 2018 yılında yüzde 35’e yükseldi.

Rapora göre, 2018’in en gözde oyuncağı ise akülü arabalar oldu.

Aynalı, kornalı ve radyolu akülü arabalar, 20’den fazla marka ve 50’den fazla ürünle Hepsiburada müşterilerine sunuluyor.

