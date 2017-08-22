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Hepsiburada, Anker marka ürünleri satışa sundu

- Hepsiburada, ABD’li Anker markasının telefon aksesuarları ve şarj ürünlerini müşterilerine sunmaya başladı

Hepsiburada, Anker marka ürünleri satışa sundu

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, ABD’nin bilinen markalarından Anker’in telefon aksesuarları ve şarj ürünlerini müşterilerine sunmaya başladı.

Hepsiburada açıklamasına göre, şirket telefon aksesuarları kategorisinde 500 binin üzerinde ürünü müşterilerine sunuyor. Telefon modellerinin yanı sıra şarj aleti, kulaklık, taşınabilir şarj aleti, telefon kılıfı gibi binlerce ürünün yer aldığı kategoride dünyaca ünlü markaları müşterilere ulaştıran Hepsiburada, Anker ürünlerini de müşterilerine sunmaya başladı.

Aralarında Los Angeles Times Gazetesi’nin de yer aldığı birçok kuruluş tarafından en beğenilen telefon aksesuarları markası seçilen Anker’in şarj ürünleri, kısa devre koruması, ısı kontrolü, yüksek voltaj koruması, fazla güç regülatörü gibi özellikleriyle kullanıcı dostu olarak tanınıyor.

Markanın Hepsiburada platformu üzerinden müşterilere ulaştırılan ürünler arasında sabit ve taşınabilir şarj cihazları, telefon kablosu ve kılıfları, taşınabilir hoparlörler, bluetooth cihazları ve araç aksesuarları yer alıyor.

- 20 milyondan fazla müşteriden tam not

ABD’de satış sonrası yapılan araştırma verilerine göre 20 milyondan fazla müşteri tarafından beğenilen Anker şarj cihazları, standart bir şarj cihazına göre 4 kat daha hızlı şarj teknolojisine sahip olmasıyla, standart kablolara göre de 10 kata kadar daha dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor.

Hepsiburada elektronik kategorisinden ulaşılabilen ürünler; süper hızlı gönderim, randevulu teslimat, 150 TL üzeri alışverişlere geçerli ücretsiz kargo seçenekleriyle müşterilere sunuluyor.

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