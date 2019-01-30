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Hepsiburada, Gaming İstanbul'un "Destansı Sponsoru" oldu

- Hepsiburada, dördüncü kez kapılarını açacak Gaming İstanbul'un bu sene de "Destansı Sponsoru" oldu

Hepsiburada, Gaming İstanbul'un
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İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Gaming İstanbul 2019'un (GIST 2019) bu sene de "Destansı Sponsoru" oldu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, 31 Ocak-3 Şubat'ta oyun ürünlerinde GIST 2019'a özel sunulan indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldürecek.

Kapsamlı dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul, yarın Avrasya Gösteri Merkezi'nde dördüncü kez kapılarını açacak.

Gaming İstanbul’un zengin programı içinde oyun sektörü ve sektördeki öncü isimlerin deneyimlerinin ziyaretçilerle paylaşılacağı konferanslar da yer alacak. Geçen sene 92 bin kişinin katıldığı fuara bu sene 100 binin üzerinde bir katılım bekleniyor.


- "Destansı Sponsor" Hepsiburada, etkinlikleriyle destan yazıyor

Hepsiburada dört gün boyunca, Xbox da Forza, Acer’da Pubg oyununu ziyaretçilere oynatıp kazananlara ödüller dağıtacak.

Hepsiburada, fuar süresince düzenlediği etkinlik ve yarışmalarda toplamda 500 TL üzeri alışverişlerde ve bilgisayar kategorisinde geçerli bin adet 50 TL’lik hediye çeki ile 8 adet 100 TL’lik hediye çeki dağıtacak.

Fuar tarihleri süresince geçerli olacak kampanyada, oyuncu koltuğundan monitörlere, dizüstü veya masaüstü oyun bilgisayarlarından oyuncu kulaklığına, kulaklık amplifikatörüne kadar onlarca ürün, oyunseverlerin bütçelerini rahatlatan avantajlarla satışa sunulacak.

Oyun tutkunlarının göz atmaları gereken kampanya ve indirimler 3 Şubat’a kadar devam edecek.

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GISTHepsiburada
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