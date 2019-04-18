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Hepsiburada, WhatsApp üzerinden müşteri hizmetleri uygulamasını başlattı

- Müşteriler, 08.00-24.00 saatlerinde 0850 252 40 00 numaralı WhatsApp hattı ile hizmet alabilecek - Hepsiburada Müşteri Deneyimi Direktörü Göksu Tugay: - "Müşterilerimiz artık istedikleri ortamda, kolayca bize ulaşarak çözüm ya da yanıt bekledikleri noktalarda hizmet alabilecek"

Hepsiburada, WhatsApp üzerinden müşteri hizmetleri uygulamasını başlattı
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İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, "WhatsApp Business" üzerinden müşteri hizmetleri uygulamasını hayata geçirdi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sektöründe bir ilke daha imza atan şirket, müşteri hizmetleri servisini artık "WhatsApp Business" üzerinden de sağlıyor.

Bu kapsamda Hepsiburada, müşterilerine 08.00-24.00 saatlerinde 0850 252 40 00 numaralı WhatsApp hattı ile hizmet veriyor. Böylece müşteriler, ofis veya toplu taşıma gibi telefonla konuşmanın zor olabileceği yerlerde müşteri hizmetlerine WhatsApp uygulaması üzerinden yazışarak kolayca ulaşabiliyor.

"WhatsApp Business" üzerinden Hepsiburada Müşteri Hizmetleri ekibine ulaşan kullanıcılar, tüm satış öncesi ve sonrası desteği bu hattan alabiliyor.

Hepsiburada'nın sunduğu yeni hizmet sayesinde interaktif yazışma ile müşteri kayıtlarına daha hızlı ulaşılabilirken, uygulamanın sunduğu fotoğraf paylaşımı hizmetinden de yararlanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Müşteri Deneyimi Direktörü Göksu Tugay, Hepsiburada olarak müşterilerini daima işlerinin odak noktasında tuttuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize bir yandan ürün çeşitliliğimiz ve teknolojik altyapımızla kolay ve pratik alışveriş imkanı sunarken, öte yandan da onların alışveriş deneyimlerini sürekli iyileştirmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda müşterilerimize sunduğumuz self servis seçeneklerini çoğaltarak onlara hem daha kısa zamanda hem daha hızlı hem de kullanmayı en fazla tercih ettikleri yöntemle bize ulaşmalarına olanak tanıyoruz. Buradan yola çıkarak Türkiye'de e-ticarette bir ilk olan WhatsApp üzerinden müşteri hizmetleri servisimizi başlattık. Müşterilerimiz artık istedikleri ortamda, kolayca bize ulaşarak çözüm ya da yanıt bekledikleri noktalarda hizmet alabilecek."


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Göksu TugayHepsiburada
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