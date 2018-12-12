Hepsiburada, yılbaşı ürünlerini bir araya getirdi

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, yılbaşına evinde girecek ve yeni yıl coşkusunu sevdikleriyle evinde yaşamak isteyen müşterilerine yönelik yılbaşı ürünlerini bir araya getirdi.

Hepsiburada açıklamasına göre, çam ağacından, rengarenk süslere, prizli veya pilli led aydınlatmalardan ışıltılı masa süslerine, hediye sepetlerinden ambalaj kağıtlarına ve züccaciye ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürün, avantajlı fiyatlar ve Hepsiburada güvencesiyle müşterilere sunuluyor. Avantajlı indirimlerin yanı sıra evini bir an önce süslemek isteyenler için Hepsiexpress’in aynı gün teslimat seçeneği müşterilerin yüzünü güldürüyor.

Hepsiburada’nın yılbaşı ağaçları, yılbaşı süsleri, yılbaşına özel dekorasyon, ev tekstili ve züccaciye ürünlerini bir araya topladığı sayfada, yılbaşı alışverişi ihtiyaçlarını eksiksiz tamamlıyor. 30 cm’den 213 cm’e kadar farklı boyutta yılbaşı ağaçları, değişik renk ve çeşitlerdeki süslerle dekore edilmek için hazır bulunuyor. Ayrıca yılbaşı ağacını süslemek ya da evlerin çeşitli yerlerinde kullanılarak bulundukları alanlara neşe ve keyif katan aydınlatma ürünlerine de Hepsiburada’nın hazırladığı yılbaşına özel ürünler sayfasından kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Hepsiburada, yeni yılı sevdikleriyle birlikte keyifle karşılamak isteyenlere mutfak ürünlerinden nevresim takımlarına, battaniyeden dekoratif kırlentlere yüzlerce çeşit alternatif sunuyor. Yılbaşı sofralarını renklendirecek özel temalı yemek ve kahvaltı takımları, çatal kaşık bıçak takımları, servis tabakları, bardak ve sürahilerden oluşan 400’ün üzerinde züccaciye ürününü Hepsiburada’da bulmak mümkün. Hepsiburada’nın “Yılbaşı neşesini evine getirecek ürünler” sayfasına https://www.hepsiburada.com/evinizde-yeni-yil-coskusu-c-80507011 adresinden ulaşılabiliyor.

Geçen yılın ve bu yılın yılbaşı dönemi alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, yılbaşı dekorasyon ürünlerine taleplerde 2,5 kat artış olduğunu duyurdu. Süs ve dekorasyon ürünlerine en çok 30-40 yaş arası müşterilerin ilgi gösterdiği tespitinde bulunan Hepsiburada, kadınların geçen yıla göre yılbaşı alışverişlerinde 2,5 kat artış yaşandığını ve en çok talebin İstanbul’dan geldiğini açıkladı. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Eskişehir ve Tekirdağ takip etti. En çok talep gören ürünler ise yılbaşı ağaç süsleri, yılbaşı aydınlatmaları ve çam ağacı oldu.





