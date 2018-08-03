İSTANBUL (AA) - Çocuklar ve bebeklerin yüzünü gülümsetecek, ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak ürünler "Hepsiburada Anne, Bebek ve Oyuncak Festivali"nde yer alacak.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, rengarenk ve eğlenceli olduğu kadar konforlu, güvenli ve kaliteli yüzlerce çeşit ürünle "Anne, Bebek ve Oyuncak Festivali"ni başlattı.

İster yeni doğan olsun ister daha büyük her yaştan miniğin pratik ve rahat taşınmasını sağlayan bebek arabalarından bebeklerin içinden çıkmak istemeyeceği banyo küvetine, güvenle seyahatin "olmazsa olmaz" şartı araba koltuğundan çocuklar için yolculuğu keyfe dönüştüren kangurulara kadar yüzlerce ürün, festival boyunca indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ailelerin ve çocukların gözdesi birçok markayı içeren ve 4 gün sürecek festival, 7 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.



Son dönemin en popüler oyuncaklarından L.O.L bebekler Hepsiburada Anne, Bebek ve Oyuncak Festivali'nde yer alacak. 10 cm çapındaki topun üzerinde bulunan 5 katlı ambalajın açılmasıyla içindeki sürpriz bebeğe ulaşılan oyuncağın her katmanında bebeğe ait ipucu etiketleri, sürpriz özellik çıkartmaları, su şişesi, bardağı, ayakkabıları, kıyafeti ve aksesuarı da bulunuyor. L.O.L bebekler suda ıslatıldıklarında çocukları güldürecek tepkiler verebiliyor.



Konforlu ve güvenli bir banyo için küvet, banyo kovası, sünger, maşrapa ve banyo filesi gibi ekipmanlar Hepsiburada’da set olarak sunuluyor. Ayrıca bebeklerin banyo zamanlarına eğlence katmak için de banyo oyuncakları ve temizlik ürünleri de Anne, Bebek ve Oyuncak Festivali'nde avantajlı seçeneklerle bulunabiliyor.





- Çocuk ve bebekler sağlıklı beslensin





Sağlıklı bir çocuk gelişimi için erken aylarda başlayan beslenme düzeni önem taşıyor. Hazırlanan gıdaların içeriği, yemek hazırlama gereçlerinin hijyeni ve kullanılan araç gereçleri özenle seçmek gerekiyor. Bebek maması, beslenme gereçleri, devam sütleri, meyve süzgeçleri, biberon temizleyiciler, buharlı pişirici ve blenderlar, emzik, biberon fırçası, silikon önlükler, cam biberonlardan oluşan geniş ürün yelpazesi ev ekonomisini rahatlatan uygun fiyatlarıyla "Anne, Bebek ve Oyuncak Festivali"nde ebeveynleri bekliyor.



Bebek arabası seçerken çocukların konforlu ve güvenli bir seyahat etmesinin yanı sıra ebeveynlerin de kullanım kolaylığı sunacak ürünler tercih edilmesi çok önemli. Farklı ihtiyaçlara göre çeşitlilik gösteren bebek arabalarından uzun yürüyüş ve koşma esnasında kullanan kişiyi yormayacak şekilde hareket edebilme özelliğine sahip 3 tekerlekli olanlar tercih edilebilir.

Kompakt tasarımıyla şehir yaşamında anne babalara ekstra özgürlük sağlayan hafif ve yüksek manevra kabiliyetli bu tip arabalara Hepsiburada'dan avantajlı fiyatlarla ulaşılabilir. İkiz çocukları olan ebeveynlerin de ihtiyaçlarını dikkate alan Hepsiburada'da, çok pozisyona ayarlanabilen, manevra ve otomatik kilitleme kabiliyeti olan, dört farklı yatış pozisyonuna sahip ikiz bebek arabalarına da ulaşılabilir.



Çocukların araç içindeki güvenlikleri için doğru oto koltuğunu seçmek riskli durumlarda hayat kurtarabiliyor. Ebeveynler çocuklarının boy, yaş ve kilo bilgilerini dikkate alarak; uzun ya da kısa yolculuklardan hangisinin daha sık yapılacağını düşünerek, koltuğun bir araçtan başka bir araca taşınıp taşınmayacağını göz önünde bulundurarak en uygun oto koltuğunu seçebilirler.



Ürün çeşitliliğiyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Hepsiburada'da farklı ihtiyaç ve yaş aralıklarına yönelik 300’ün üzerinde oto koltuğu bulmak mümkün.





- "Anne, Bebek ve Oyuncak" kategorisine talep yüzde 70 arttı





Anne, bebek ve oyuncak kategorisindeki alışveriş trendlerini inceleyen Hepsiburada, yılın ocak-temmuz döneminde geçen yıla oranla talebin yüzde 70 arttığını açıkladı.



Bu kategoride en çok alışveriş yapan yaş grubu olarak 25-35 yaş aralığı öne çıkarken, en çok alışveriş yapılan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı.

Kategoride en çok satılan ürünler incelendiğinde, ıslak havlunun alışveriş sepetlerinde önemli bir yer tuttuğu görülüyor. Annelerin lohusa mevlidi için şeker kutularını Hepsiburada'daki onlarca çeşit arasından seçtikleri görülürken, devam sütü ve bebek şampuanları da çocuklarının sağlık ve bakımına önem veren ailelerin alışveriş listesinde yer alıyor.



