Hepsiburada'da sonbahar koleksiyonuyla her yaşa hitap ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, Hepsimoda kategorisinde sunduğu zengin sonbahar koleksiyonuyla her yaş grubunun ihtiyacına birbirinden çeşitli parçalarla cevap veriyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Hepsiburada’sı, Hepsimoda kategorisiyle giyim, aksesuar, çanta ve ayakkabıya dair yüzlerce kaliteli ürünü uygun fiyat avantajlarıyla müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Her yaşa cevap veren geniş ürün yelpazesiyle dikkati çeken Hepsiburada, çocuk ürünlerinde yüzde 70’e varan indirimler sunuyor. Sunduğu aynı gün içinde hızlı teslimat seçenekleriyle de kısıtlı zamanı olan müşterilerinin yardımına koşuyor.





- En çok t-shirt rağbet görüyor





Hepsimoda kategorisindeki alışveriş eğilimlerini inceleyen Hepsiburada, en çok alışveriş yapan illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Muğla ve Balıkesir olduğunu açıkladı.

Müşteriler tarafından en çok talep gören ürünlerin başını hem spor hem de klasik parçalarla rahatça kombinlenen t-shirtler çekerken, ardından elbiseler, taytlar, pantolonlar ve bluzlar geldi. Geçen seneyle kıyaslandığında ise ürün bazındaki en büyük artış 4 kat büyüme ile pançolarda yaşandı. Moda kategorisinden en çok alışveriş yapan yaş aralığı ise 24-36 olarak gözlemlendi.



Sezonun en moda rengi olmaya aday hardal sarısı, sonbahar stiline canlılık katarak açıktan koyuya her tonuyla farklı kombilere dahil oluyor. Soğuyan havalarda sezonun trendlerini takip edenlere hitaben Hepsiburada’da hazırlanan özel sayfada, hardal rengi tshirtten, gömlek ve kazaklara, çantadan ayakkabı ve kabanlara kadar geniş ürün yelpazesi sergileniyor.

Birçok ürünü bir arada toplayarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Hepsiburada, klasik, modern, günlük, rahat ve şık olmak üzere her zevk ve yaşa uygun ürünlerini uygun fiyatlarla sunuyor.





