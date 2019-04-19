Hepsiburada'dan 23 Nisan'a özel kampanya

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik bir kampanya başlattı.

Hepsiburada tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin "23 Nisan'a özel 7'den 77'ye tüm çocuklara yüzde 60'a varan indirimler" sloganıyla hayata geçirdiği kampanya, 23 Nisan Salı günü 23.59'a kadar devam edecek.

Kampanya kapsamında, eğitici ve öğretici oyuncaklardan karakter figürlerine, bebek ve arabalardan bahçe oyuncaklarına, pelüş oyuncaklardan son teknoloji oyun konsolları ve drone'lara kadar binlerce farklı oyuncak ile kırtasiye ürünü, kitap ve tekstil ürünlerini kapsıyor.

Hepsiburada ayrıca, 23 Nisan'da çocukları sevindirmek isteyenler için "hediye önerisi" sayfası da hazırladı.

Hepsiburada çalışanlarının çocuklarının yaptıkları resimlerle süslenen bu özel sayfada eğitici ve öğretici oyuncaklar, bisiklet ve scooterlar, oyun konsolu ve oyunları, kırtasiye ve boyama ürünleri, giyim ürünleri, çocuklara özel teknoloji ürünleri, bahçe oyuncakları, yapı oyuncakları ve daha birçok hediye alternatifi müşteriler için özel olarak gruplandırıldı.





- Geçen yılın trendleri





Bu arada 2018 yılı 23 Nisan alışveriş trendlerini inceleyen Hepsiburada, geçen yıl en çok bilgisayar, ofis-kırtasiye malzemeleri, kitap, hobi ve giyim ürünlerine talep geldiğini açıkladı.

23 Nisan alışverişinin en çok rağbet gören ürünleri ise bilgisayar kategorisinde; "taşınabilir bilgisayar, kulaklık, tablet, eğitim-hobi yazılımları ve oyun konsolları", ofis-kırtasiye malzemelerinde; "Türk bayrağı, kuru boya, pastel boya, kurşun kalem seti ve silgi", kitap kategorisinde "Anderson ile Pır Pır, Hareketli Lunapark, Hareketli Uzay Gemisi ve Mini Masallar Seti", hobi kategorisinde "zihin geliştirici oyunlar, puzzle, kutu oyunları, maket, kostüm ve aksesuarları, drone, uzaktan kumandalı araba, helikopter ve figür modelleri", giyim kategorisinde; "tişört, gömlek, çorap, pantolon ve elbise" oldu.

Bu dönemde en çok alışveriş yapan yaş grubu 25-40 olurken, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya il sıralamasında öne geçti.



