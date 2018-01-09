Hepsiburada'dan e-ticarete

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Ar-Ge ekibinin yeni geliştirdiği yerli yazılım “Mordor” ile satışta olan ürünlere dair bilgilerin güncellenmesi çok daha hızlı yapılabiliyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada Ar-Ge ekibi, geliştirdiği yerli yazılım “Mordor” sayesinde operasyonel verimliliği artırmanın yanı sıra e-ticarette ürün bilgilerinin güncellenmesinde yaşanan olası gecikmelere son veriyor.

Hepsiburada platformu dahilinde 15 kişiden oluşan özel Ar-Ge ekibinin bir yıl boyunca çalışarak geliştirdiği yazılım “Mordor” ile güncelleme hızı 480 kat artıyor ve 1 dakikada 480 bin ürün güncellenmesi yapılabiliyor.

Yerli yazılım “Mordor” sayesinde tüketicilere en güncel ürün bilgileri sunulurken, listelemedeki fiyat farklılığı ihtimali engelleniyor. Sistem ayrıca stok bilgilerini de güncel tutarak, tüketicilerin stokta olmayan ürünle karşılaşması gibi durumları ortadan kaldırıyor.





- E-ticarette yerli yazılım önem kazanıyor





Hepsiburada Ar-Ge merkezinin geliştirdiği bu proje gelecek dönemde Türkiye’de ve dünyada farklı e-ticaret sitelerinin de kullanımına sunulabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, "Mordor"un tamamen yerli bir yazılım olmasının Türkiye ekonomisine de katkıda bulunacağını belirterek, Hepsiburada platformunda işlem hacmi arttıkça daha önce kullandıkları yabancı kaynaklı yazılımın yerine daha gelişmiş bir yazılım ihtiyacı duyduklarını, ürünün bu süreçte ortaya çıktığını kaydetti.

Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarının meyvesini aldıklarını aktaran Ekmekçi, şunları aktardı:

“E-ticaret Türkiye’de giderek büyüyor. Bu nedenle işlem sayısı da sürekli artıyor. 'Mordor', platformumuzda satılan ürün bilgilerinin çok daha hızlı güncellenmesinde çıtayı yükselten bir araç oldu. Böylece eskiden dakikada bin güncelleme yaparken, artık 480 bin güncelleme yapabiliyoruz. Bu da tüketicilere sunduğumuz mükemmel müşteri deneyiminin kalitesinin artmasına yardımcı oluyor. Örneğin 24 Kasım Efsane Cuma’da 20 milyon kez ziyaret edilen Hepsiburada’da milyonlarca güncelleme Mordor sayesinde hiçbir gecikme olmaksızın yapılabildi.”