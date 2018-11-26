İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, gelenekselleşen "Efsane Cuma"da 15 bin iş ortağıyla birlikte 410 milyon TL'lik rekor bir ciroya imza attı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği "Efsane Cuma" ile müşterilerinin hem yüzünü güldürdü hem de bütçesini rahatlattı.

"Efsane Cuma", bu yıl 2017'ye göre yüzde 60’dan fazla büyüme sağlayarak e-ticaret sektörüne de önemli ölçüde hareketlilik kazandırdı.

Hepsiburada’nın 15 bin iş ortağıyla birlikte 410 milyon TL değerinde ticaret hacmi gerçekleştirdiği "Efsane Cuma"da, Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın liderliğinde yürütülen Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ve indirim seferberliğine de büyük bir destek verilmiş oldu.

30'dan fazla kategori ve 18 milyon ürün çeşidiyle kasım ayı içerisinde 110 milyon ziyarete ev sahipliği yapacak olan Hepsiburada’da ziyaretçiler, yüzde 80’e varan indirimlerle modadan kozmetiğe, beyaz eşyadan anne-bebek-oyuncağa, bilgisayardan cep telefonuna, kitaptan ev tekstiline kadar tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin etme fırsatı buldu.

Hepsiburada "Efsane Cuma" günü, 30 milyon ziyarete ev sahipliği yaptı. Ağırlığı Hepsiburada uygulamasından olmak üzere yapılan ziyaretlerin yüzde 85’i mobilden gerçekleşti. Hepsiburada, "Efsane Cuma"nın gerçekleştiği kasım ayında rekor ziyaretçi trafiği kırarak 110 milyon ziyarete ulaşacak.

Müşterilerin yoğun ilgisini çeken "Efsane Cuma"da bu yıl alışverişin en çok yapıldığı saat, 22 Kasım Perşembe 23.00 olarak gerçekleşti.

"Efsane Cuma"da alışverişlerin yüzde 60’dan fazlası Anadolu’dan yapılırken, İstanbul, Ankara ve İzmir, Bursa, Kocaeli’nin ardından en çok alışveriş olan 12 il Gaziantep, Antalya, Konya, Adana, Mersin, Muğla, Hatay, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, Eskişehir ve Diyarbakır olarak belirlendi.



"Efsane Cuma", Türkiye sınırlarını da aşarak Türkiye’deki e-ticaret sektörüne hareketlilik getirdi. Türkiye’nin ardından "Efsane Cuma" alışverişlerinin en çok yapıldığı ülkeler sırasıyla Azerbaycan, Kıbrıs, Almanya, İngiltere, ABD, Ukrayna ve Rusya olarak gerçekleşti.





- "Efsane Cuma"nın yıldızları







Hepsiburada, teknoloji altyapısından operasyona, pazarlamadan ürün tedariki ve planlamasına kadar tüm süreçlerini "Efsane Cuma" için eksiksiz olarak hazırladı.

Yılın bu en avantajlı gününde elektronik ve elektrikli ürünler dışında en fazla tercih edilen ürünler; sinema bileti, bakım kremleri, kitap, temizlik malzemeleri, bebek pedi ve bezleri, çay, online eğitim paketi, tuvalet kağıdı, kedi kumu, motor yağı, diş macunu, parfüm, kol saatleri, giyim ürünleri ve kış lastiği oldu.



Elektronik ve elektrikli ürünlerde ise USB bellek, ütü, şarjlı diş fırçası, oyun konsolu, dizüstü bilgisayar, akıllı saat/bileklik, cep telefonu, kahve makinesi, elektrikli şofben, elektrikli süpürge, tost makinesi, kulaklık ve uydu alıcı en çok talep gören ürünler olarak belirlendi. "Efsane Cuma"da başı çeken kategoriler, anne-bebek-oyuncak, kitap-film-müzik, sağlık ve güzellik, temel tüketim, ev elektroniği ve beyaz eşya, bilgisayar, cep telefonu ve moda olarak gerçekleşti.

Hepsiburada’nın yılın en avantajlı günü olarak ilan ettiği "Efsane Cuma"da, Türkiye e-ticaret tarihinin tek kalemdeki en büyük satışı o güne özel satışa sunulan konut projesiyle gerçekleşti. Ayrıca, e-ticarette ilk defa arsa satışına "Efsane Cuma" günü imza atıldı.

"Efsane Cuma"nın sürpriz ürünleri olan farklı bütçe ve ihtiyaçlara uygun çeşitli daire seçenekleri, otomobil, motosiklet, uçak, jet ski, pizza, hamburger, sinema menüleri ve spor antrenman paketi üyelikleri de büyük ilgi gördü. Yoğun talep sayesinde "Efsane Cuma"ya özel ürünler ilk 6 saatte tükendi.













