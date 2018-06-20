Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi Bursa spor bilim
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Hepsiburada'dan KDV fırsatı

- Hepsiburada, "KDV'si Bizden" sloganıyla müşterilerine her ay bilgisayar kategorisindeki ürünleri KDV kadar indirim yaparak sunmaya başladı

Hepsiburada'dan KDV fırsatı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, "KDV'si Bizden" sloganıyla müşterilerine her ay bilgisayar kategorisindeki ürünleri KDV kadar indirim yaparak sunmaya başladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, 20 Haziran Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren bilgisayar, USB bellek, LCD monitör, bilgisayar bileşenleri, veri depolama ürünleri, kulaklık, oyuncu ekipmanları ve daha birçok üründe KDV kadar indirimle alışveriş yapacak.

Hepsiburada'nın "KDV'si Bizden" fırsat dönemlerinden alınan trend verilerine göre; önceki ay ile karşılaştırıldığında, kadınların bilgisayar ürünlerine gösterdiği rağbetin 2 kat artış gösterdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda kadınların çocuklarına ve eşlerine de özel günler için teknoloji ürünleri hediye etme alışkanlığının giderek arttığı açıklandı.

Bilgisayar ürünlerine en fazla talep 26-45 yaş grubundan gelirken, 18-25 yaş grubunu oluşturan gençler ve öğrencilerin de bu kategoriye olan ilgisinin dikkate değer şekilde artış gösterdiği belirtildi. Paylaşılan verilere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Bursa, Adana, Antalya, Kocaeli, Manisa ve Balıkesir illeri bilgisayar ürünlerine en fazla talep gösteren iller olarak sıralandı.


- Bilgisayar kategorisinin "en"leri açıklandı


Her ay farklı tarihlerde Hepsiburada müşterileriyle buluşan "KDV'si Bizden" fırsat dönemlerinin en rağbet gören ürünleri açıklandı.

Listede ilk sırayı diz üstü bilgisayarlar alırken, ardından sırasıyla LCD monitörler, bilgisayar bileşenleri (ekran kartı, işlemci, ram, anakart, SSD), oyuncu bilgisayar ve ekipmanları, USB bellek ve veri depolama ürünleri, bluetooth kulaklık ve oyuncu kulaklıkları geldi.

Yaz tatili planlarının başladığı şu günlerde yolcuklara eşlik edecek bluetooth ve çeşitli kulaklık seçenekleri, tatilde çekilecek onlarca güzel fotoğrafı ölümsüzleştirecek yazıcılar, cep telefonu hafızalarının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılabilecek USB bellekler ve harici diskler, akşamüstü yemek öncesi küçük bir oyun molası vermek isteyenlere yönelik oyuncu ekipmanları ve bilgisayarlar da "KDV'si Bizden"de Hepsiburada müşterilerine sunuluyor.

Her ay sürpriz tarihlerde müşterileriyle buluşan "KDV'si Bizden" fırsatı, 21 Haziran Cuma 23.59'a kadar devam edecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HepsiburadaKdv
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5