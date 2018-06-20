Hepsiburada'dan KDV fırsatı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, "KDV'si Bizden" sloganıyla müşterilerine her ay bilgisayar kategorisindeki ürünleri KDV kadar indirim yaparak sunmaya başladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, 20 Haziran Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren bilgisayar, USB bellek, LCD monitör, bilgisayar bileşenleri, veri depolama ürünleri, kulaklık, oyuncu ekipmanları ve daha birçok üründe KDV kadar indirimle alışveriş yapacak.

Hepsiburada'nın "KDV'si Bizden" fırsat dönemlerinden alınan trend verilerine göre; önceki ay ile karşılaştırıldığında, kadınların bilgisayar ürünlerine gösterdiği rağbetin 2 kat artış gösterdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda kadınların çocuklarına ve eşlerine de özel günler için teknoloji ürünleri hediye etme alışkanlığının giderek arttığı açıklandı.

Bilgisayar ürünlerine en fazla talep 26-45 yaş grubundan gelirken, 18-25 yaş grubunu oluşturan gençler ve öğrencilerin de bu kategoriye olan ilgisinin dikkate değer şekilde artış gösterdiği belirtildi. Paylaşılan verilere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Bursa, Adana, Antalya, Kocaeli, Manisa ve Balıkesir illeri bilgisayar ürünlerine en fazla talep gösteren iller olarak sıralandı.





- Bilgisayar kategorisinin "en"leri açıklandı





Her ay farklı tarihlerde Hepsiburada müşterileriyle buluşan "KDV'si Bizden" fırsat dönemlerinin en rağbet gören ürünleri açıklandı.

Listede ilk sırayı diz üstü bilgisayarlar alırken, ardından sırasıyla LCD monitörler, bilgisayar bileşenleri (ekran kartı, işlemci, ram, anakart, SSD), oyuncu bilgisayar ve ekipmanları, USB bellek ve veri depolama ürünleri, bluetooth kulaklık ve oyuncu kulaklıkları geldi.



Yaz tatili planlarının başladığı şu günlerde yolcuklara eşlik edecek bluetooth ve çeşitli kulaklık seçenekleri, tatilde çekilecek onlarca güzel fotoğrafı ölümsüzleştirecek yazıcılar, cep telefonu hafızalarının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılabilecek USB bellekler ve harici diskler, akşamüstü yemek öncesi küçük bir oyun molası vermek isteyenlere yönelik oyuncu ekipmanları ve bilgisayarlar da "KDV'si Bizden"de Hepsiburada müşterilerine sunuluyor.



Her ay sürpriz tarihlerde müşterileriyle buluşan "KDV'si Bizden" fırsatı, 21 Haziran Cuma 23.59'a kadar devam edecek.