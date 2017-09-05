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Hepsiburada'dan okul alışverişi kolaylığı

İSTANBUL (AA) -Hepsiburada, yaklaşan yeni öğretim yılı dolayısıyla öğrencilerin ihtiyaçları için özel listeler ve ürün setleri hazırladıŞirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada’nın bu hafta "okula dönüşün muhteşem olsun"...

Hepsiburada'dan okul alışverişi kolaylığı

İSTANBUL (AA) -Hepsiburada, yaklaşan yeni öğretim yılı dolayısıyla öğrencilerin ihtiyaçları için özel listeler ve ürün setleri hazırladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada’nın bu hafta "okula dönüşün muhteşem olsun" sloganıyla yayına aldığı özel sayfalar sayesinde öğrenciler ve veliler okul ihtiyaçlarına hızla ulaşabiliyor.

Öğrencilerin gittiği sınıfa göre ihtiyaçlarını da ayrıştıran sayfalar, dört bölümden oluşuyor. Birinci bölümde anaokuluna giden çocukların ihtiyaç listeleri yer alırken, ikinci bölümde birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar ilköğretim öğrencilerinin hazır kırtasiye ihtiyaç setleri ve kitapları bulunuyor.

Ortaöğretim öğrencilerinin ihtiyaçları üçüncü bölümde sunulurken, 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler de dördüncü bölümde kendilerine özel hazırlanmış ürün listelerini bulabiliyor.

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Hepsiburada.comOkul Alışverişi
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