Hepsiburada’dan Sevgililer Günü’nde her bütçeye uygun akıllı saatler

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Sevgililer Günü'nde sevdiğini mutlu etmek isteyen müşterileri için cazip fiyatlarıyla dikkati çeken akıllı saatler ve bileklikleri müşterilerinin hizmetine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada "Sevgililer Günü"nde sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin yüzünü bu yıl da güldürüyor. 35’ten fazla kategoride 18 milyon ürün çeşidi sunan Hepsiburada, birçok kategoride her bütçeye hitap ederek Sevgililer Günü alışverişinin adresi olmaya devam ediyor.

Farklı bir hediye arayışında olanlar için cazip fiyatlarıyla satışa sunulan akıllı saatler ve bilekliklerin önerildiği açıklamada, söz konusu ürünlerin hem android hem de iOS işletim sistemli cihazlarla uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.





- Sporseverlere en güzel hediye





Hepsiburada, şık ve hafif tasarımıyla her ortamda rahatlıkla kullanılabilen akıllı saatler ve bileklikler ile sporseverlerin yüzünü güldürüyor.

Akıllı saatler ve bileklikler, spor aktivitelerini takip etmeye olanak tanırken, aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşam rutini oluşturmak için ihtiyaç duyulan verilere ulaşmaya imkan sağlıyor.

Nabız ölçer, kalp atış sensörü, adım sayar, uyku izleyici, ivme ölçer ve harcanan enerjiyi gösteren kalori takibi gibi özellikler taşıyan saatlerle, farklı kayış rengi seçenekleriyle kıyafete ve kişisel zevke uygun kombinler de yapılabiliyor.

Hepsiburada’nın Sevgililer Günü’ne özel kampanyasında akıllı saatler ve bileklikler 200 TL’nin altında fiyatlar ve farklı ödeme seçenekleriyle müşterilere sunuluyor.





- Erkekler için takım elbiseye bile yakışacak akıllı saatler







Hepsiburada’nın Sevgililer Günü kampanyasında yer alan ve maskülen çizgiler taşıyan akıllı saatler zarif, elegant ve sportif görünümü ile göz dolduruyor.

Geleneksel saat fonksiyonlarının yanı sıra akıllı telefonla senkronize edildiği zaman kolaylıkla mesaj gönderip, telefon görüşmesi yapılabilen saatler takım elbise, gömlek-pantolon ve spor giyimle rahatlıkla kullanılabiliyor. Çoklu spor modları olan akıllı saatlerle harcanan kaloriyi ve spordan elde edilen verimi de hesaplamak mümkün oluyor.





- Kadınlar için her tarz giyime uygun akıllı saatler







Hepsiburada’nın akıllı saat seçkisinde sportif ve bol fonksiyonlu seçeneklerin yanı sıra kadınların şıklığını tamamlayacak zariflikte de akıllı saatler bulunuyor.

Pembe/altın/beyaz veya canlı renklerde, ince ve zarif stiliyle her bilek ölçüsüne uyum sağlayabilen akıllı saatler avantajlı fiyatlarla Sevgililer Günü için hediye arayışındaki çiftleri bekliyor.

