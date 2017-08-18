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Hepsiburada’dan sürücülere güvenli bayram yolculuğu paketi

- Hepsiburada, Kurban Bayramı’nda uzun yola çıkmaya hazırlanan sürücüler için araç bakım ürünlerini içeren paketler hazırladı

Hepsiburada’dan sürücülere güvenli bayram yolculuğu paketi

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Kurban Bayramı’nda yola çıkmaya hazırlanan sürücüler için patlak lastikleri şişiren sprey gibi araç bakım ürünleri içeren paketler hazırladı.

Hepsiburada açıklamasına göre, 30 kategoride 12 milyon ürünü müşterilerine ulaştıran marka, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde güvenli bir yolculuk için araçta bulundurulması gereken ürünleri müşterilerine sundu.

Kategori sayfasından ulaşılan ürünlerin başında kanunen araçta olması gereken, ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü, çekme halatı, kriko, bijon anahtarı, takoz, reflektör, seyyar lamba, yedek ampul, tornavida ve pense gelirken, ek tedbir olarak fosforlu yelek, elektrikli çakmak pompası ve takviye kablosunun da bulundurulması öneriliyor.


- "Temel bakım işlemleri de çok önemli"


Hepsiburada Oto Aksesuarları Kategorisi Direktörü Oray Durmazoğlu, Kurban Bayramı gibi uzun yol seyahatlerinin arttığı dönemlerde sürücülerin güvenli ve konforlu bir seyahat için araçlarındaki eksikleri gidermesinin önemine işaret ederek, "Bu ekipmanların yanı sıra lastik ve yağ kontrolü gibi temel bakım işlemleri de çok önemli. Lastiklerin diş derinliği yasal sınır olan 1.6mm’nin ne kadar üzerinde olursa, o kadar güvenli yol almak mümkün olacaktır. Lastik diş derinliğini ölçmek için satılan aletlerin de araçta bulundurulması ve düzenli kontrol edilmesi gerekli." uyarısında bulundu.

- Lastik tamir edici sprey


Oto aksesuarları kategorisinde en yoğun ilginin lastik tamir edici spreye gösterildiğini belirten Durmazoğlu, lastik tamir edici spreylerin geniş çaplı yarılma gibi ağır hasarlar hariç, tüm patlamalar için kullanımı uygun ve aracın servise kadar ulaşmasını sağladığını kaydetti. Durmazoğlu, "Bagaj ya da torpido gözünde taşınabilecek pratiklikte olan bu ürün ile aracın patlak lastiği hem şişiriliyor hem de tamir ediliyor. Bu sprey lastiğin içerisindeki hava ile temas halinde kauçuklaşan sıvısıyla, lastiği tamir edip 20 PSI’a kadar şişmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, motor yağından güneşliğe, cam temizleme sıvısından telefon tutucuya 165 bin çeşit oto aksesuarı ve bakım ürününü müşterilerine sunan Hepsiburada’da ürünlerin büyük çoğunluğu, Türkiye’nin her yerine en geç 3 iş günü içinde ulaştırılıyor.

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Güvenli SürüşHepsiburadaOray DurmazoğluOto Aksesuarları
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