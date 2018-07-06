Hepsiburada'dan tatil valizi hazırlayanlara öneriler

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, tatil hazırlığı yapanlara mayodan güneş sütüne, sandaletten taşınabilir şarj ve kitaba kadar bir valizin olmazsa olmaz parçalarında birbirinden renkli ve eğlenceli seçenekleri avantajlı fiyatlarla sunuyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada, tatil valizinin eksiklerini tamamlamak isteyenler için gerekli tüm ürünleri "Tatil Valizinin Olmazsa Olmazları" konsepti altında topluyor. Güneş kremlerinden güneş gözlüklerine, sandaletlerden plaj havlularına, mayolardan rengarenk şişme deniz yataklarına kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkati çeken Hepsiburada, müşterilerinin eğilimlerine göre yaz alışverişindeki trendleri de ortaya koyuyor.

Hepsiburada'da, yaz aylarının gelmesiyle birlikte 50 faktör güneş kremleri, suya dayanıklı makyaj ürünleri, bronzlaştırıcılar, selülit ve çatlak karşıtı cilt bakımı ürünlerinde geçen yıla göre yüzde 70 talep artışı yaşanıyor. Yaz döneminde öne çıkan ürünler incelendiğinde vücut bronzlaştırıcılara olan ilgi iki kat artıyor.

Güneş bakım ürünleri kategorisinde en çok tercih edilen ürün, yüzde 35 oranla 50 faktör güneş kremi olurken, bu ürünü her ortamda kusursuz bir cilt isteyenlerin tercihi bronzlaştırıcılar izliyor. Müşterilerinin sağlığını önemseyen Hepsiburada, güneşlenirken ya da dışarı çıkarken güneşin zararlı ışınlarından korunmak için mutlaka cilt tipine uygun ürünler kullanılmasını öneriyor.





- 2018 yazının plaj trendleri açıklandı





Hepsiburada’da geçen yıla göre ilginin yüzde 100 artış gösterdiği mayolar bu yılın plaj trendini oluşturuyor. Plaj alışverişinde kadınlar erkeklere göre 2 kat daha fazla alışveriş yapıyor.

En çok plaj alışverişi yapan iller olan İstanbul, İzmir ve Ankara’yı sahil şeridindeki Antalya, Muğla ve Balıkesir takip ediyor. Hepsiburada’nın trend verileri incelendiğinde, geçen sezonun trendi mat ruj ve ojelerin yerini simli ve parıltılı ürünlere bırakması dikkati çekiyor. Parıltılı ve simli ürünlerin görüntülenmelerinde geçen yıla göre yüzde 210 büyüme gerçekleşti.

Seyahate çıkmadan önce herkesi saran valiz hazırlama heyecanına Hepsiburada da ortak oluyor. İster plaj, ister doğa, isterse kültür tatili olsun bu yaz tatile çıkacaklara valiz hazırlamayla ilgili tüyolar veren Hepsiburada, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Hepsiburada, tatilde ihtiyaç duyulabilecek ürünler arasında, tatilin en güzel anlarını ölümsüzleştirecek fotoğraf makinelerini, eğlenceli vakit geçirmeye yardımcı taşınabilir hoparlörleri ve yazın okunması planlanan kitapları valizlere eklemeyi hatırlatıyor. Plaj tatili yapacaklara ise Hepsiburada, yanlarına mutlaka şapka, şal, güneş kremi ve sezonun trendlerine uygun parıltılı kozmetik ürünlerini almayı öneriyor. Ayrıca, beklenmedik durumlara karşı her valizde mutlaka olması gereken ilk yardım çantası hazırlamayı da tavsiye ediyor.





- Seyahat boy ürünler revaçta





Tatil valizlerini hazırlarken tüm ihtiyaçlarını kısıtlı bir alana sığdırma konusunda sıkıntı yaşayan müşterilerini yalnız bırakmayan Hepsiburada, seyahat boy ürün seçenekleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Uçak yolculuklarında el bagajında da muhafaza edilebilen seyahat boy ürünler, boyutları nedeniyle taşıma avantajı da sağlıyor. Özellikle seyahat boy maskara, deodorant, şampuan ve saç şekillendirici, parfüm, ağız bakım ürünleri ve güneş kremlerine olan talep geçen yıla göre yüzde 40 büyüme gösterirken, erkeklerin bu ürünlere ilgisinde yüzde 60 artış görülüyor.

Yaz tatili ihtiyaçlarını Hepsiburada’dan karşılayanlar çoğunlukla İstanbul’da ikamet ederken, en çok alışveriş yapanlar 26-35 yaş aralığı oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla takip etti.

Hepsiburada, yaz aylarında ilgi gören ürünlerin taleplerinde geçen yılın aynı dönemine göre artış oranlarını da açıkladı. Güneş kremi ve losyon taleplerinde yüzde 101 artış yaşanırken, bronzlaştırıcılarda bu oran yüzde 28 oldu. Taşınabilir şarj cihazlarına talep yüzde 30 artış gösterirken, kablosuz kulaklıklar ve su geçirmez kılıflara da ilgi arttı.