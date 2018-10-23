Hepsiburada'nın KDV tutarı kadar indirimine mobilya ürünleri de girdi

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, “KDV’si Bizden” sloganıyla, müşterilerine çeşitli kategorilerde sunduğu KDV tutarı kadar indirim kampanyasını, mobilya ürünlerinde de sunmaya başladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Hepsiburada’sı, evini köşe bucak yenilemek isteyenlere özel olarak “KDV’si Bizden” sloganıyla başlattığı kampanyasıyla, cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Hepsiburada satıcılı ürünlerde geçerli olan KDV kadar indirim kampanyası, 28 Ekim Pazar günü, gece yarısına kadar devam edecek. Kampanyaya ev ve ofis mobilyalarından bahçe mobilyalarına, çocuk odalarından çalışma odaları ve ev aksesuarlarına kadar çeşitli mobilya ve dekorasyon ürünleri dahil olacak. Hepsiburada’nın trend verilerine göre, mobilya kategorisinde en fazla talep 25-35 yaş grubundan geliyor.

Paylaşılan verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Bursa, Eskişehir, Uşak ve Kocaeli mobilya ürünlerine en fazla talep gösteren iller olarak sıralanıyor. Mobilya kategorisinden en fazla tercih edilen ürünün ise çalışma masası olduğu belirtiliyor.

Hepsiburada verilerine göre, Türkiye’de yapılan mobilya alışverişlerinin yüzde 32’sini oturma odası alışverişleri oluşturuyor. Oturma odası için en çok ilgi gösterilen ürünler ise TV Üniteleri, zigon sehpalar ve kanepeler olarak görülüyor.



