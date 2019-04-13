Her 10 yataktan birinde Türk imzası var

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de faaliyet gösteren Boyteks firması, ürettiği balık pullu, zeytin yağlı gibi farklı özellikli yatak kumaşlarını 106 ülkeye ihraç ediyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Boydak Holding bünyesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikada, uzun yıllar sürdürülen Ar-Ge çalışmalarının ardından farklı özelliklere sahip 100'den fazla çeşitte yatak kumaşı üretiliyor.

Fabrikada üretilen yatak kumaşları dünyanın dört bir yanında 106 ülkeye ihraç ediliyor.

Firmanın Ar-Ge Müdürü Özkan Yıldızhan, AA muhabirine, fabrikalarının tek çatı altında üretim yapan dünyanın en büyük yatak kumaşı tesisi olduğunu söyledi.

Firmalarının önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Yıldızhan, "Dünya genelinde yüzde 10'luk bir pazar payımız var. Yani dünyadaki yatak kumaşının yüzde 10'u Boyteks'te üretiliyor" dedi.

Yıldızhan, yatak kumaşında 100'e yakın inovatif ürün gruplarının olduğunu ve her yıl 3-4 yeni ürün tasarladıklarını ifade etti.

Yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı firma hakkında bilgi veren Yıldızhan, "Dünya genelinde 106 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika, Avrupa, Uzak Doğu gibi bölgelere ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Yatak kumaşının yanında, halı ve döşemelik ürün gruplarında da tesislerimiz var." diye konuştu.

Tekstilde dünyada çok yaygın olmayan ürünleri müşterilere sunmayı amaçladıklarını anlatan Yıldızhan, balık pullu, zeytinyağlı ve yöresel içeceklerin özelliklerini barındıran yatak kumaşı ürettiklerini bildirdi.

Yıldızhan, müşterilerinin ürettikleri kumaşlardan memnun olduklarını ve son bir yıl içerisinde pazar paylarını ciddi anlamda artırdıklarını kaydetti.