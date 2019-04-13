Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi emlak mersin Trabzon
Türkiye'de hibrit çağı başlıyor
Hibrit çağı başlıyor
5 günde 637 bin yolcu
5 günde 637 bin yolcu
TÜLOMSAŞ'a “enerji“ ödülü
TÜLOMSAŞ'a “enerji“ ödülü
Ceviz üretimi artıyor
Ceviz üretimi artıyor
Güldal'dan fındık mesajı
Güldal'dan fındık mesajı

Her 10 yataktan birinde Türk imzası var

- TMSF yönetimindeki Boydak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Boyteks firması, 106 ülkeye ihraç ettiği farklı özelliklerdeki yatak kumaşlarıyla dünyada yatak pazarının yüzde 10'luk kısmına hitap ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor - Boyteks Ar-Ge Müdürü Özkan Yıldızhan: - "Dünya genelinde yüzde 10'luk bir pazar payımız var. Yani dünyadaki yatak kumaşının yüzde 10'u Boyteks'te üretiliyor"

Her 10 yataktan birinde Türk imzası var
banner17

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de faaliyet gösteren Boyteks firması, ürettiği balık pullu, zeytin yağlı gibi farklı özellikli yatak kumaşlarını 106 ülkeye ihraç ediyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Boydak Holding bünyesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikada, uzun yıllar sürdürülen Ar-Ge çalışmalarının ardından farklı özelliklere sahip 100'den fazla çeşitte yatak kumaşı üretiliyor.

Fabrikada üretilen yatak kumaşları dünyanın dört bir yanında 106 ülkeye ihraç ediliyor.

Firmanın Ar-Ge Müdürü Özkan Yıldızhan, AA muhabirine, fabrikalarının tek çatı altında üretim yapan dünyanın en büyük yatak kumaşı tesisi olduğunu söyledi.

Firmalarının önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Yıldızhan, "Dünya genelinde yüzde 10'luk bir pazar payımız var. Yani dünyadaki yatak kumaşının yüzde 10'u Boyteks'te üretiliyor" dedi.

Yıldızhan, yatak kumaşında 100'e yakın inovatif ürün gruplarının olduğunu ve her yıl 3-4 yeni ürün tasarladıklarını ifade etti.

Yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı firma hakkında bilgi veren Yıldızhan, "Dünya genelinde 106 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika, Avrupa, Uzak Doğu gibi bölgelere ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Yatak kumaşının yanında, halı ve döşemelik ürün gruplarında da tesislerimiz var." diye konuştu.

Tekstilde dünyada çok yaygın olmayan ürünleri müşterilere sunmayı amaçladıklarını anlatan Yıldızhan, balık pullu, zeytinyağlı ve yöresel içeceklerin özelliklerini barındıran yatak kumaşı ürettiklerini bildirdi.

Yıldızhan, müşterilerinin ürettikleri kumaşlardan memnun olduklarını ve son bir yıl içerisinde pazar paylarını ciddi anlamda artırdıklarını kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Boydak HoldingBoyteksIhracatKayseriÖzkan YıldızhanTMSFYatak Kumaşı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5