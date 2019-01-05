Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Savunma Sanayii Başkanlığı 2018 yılı ihracatı dünya Avukat Metin Uracin
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş
Yılın ilk açılışını yaptı
Yılın ilk açılışını yaptı
Starbucks'ı geçecek
Starbucks'ı geçecek
Gram altında rekor
Gram altında rekor

Her 100 çocuktan 20'sinde astım görülüyor

- Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazım Baymak: - "Türkiye'de yaklaşık her 100 çocuktan 17-20'sinde astım görülüyor" - "Çocuklarda, nefes darlığı, hışıltı, kuru ve inatçı öksürük astımın en belirgin özellikleridir" - "Astım rahatsızlığı olan bireylerin hava yollarında mikrobik olmayan bir iltihap var ve bu nedenle de hava yolu duvarı şiş ve ödemlidir"

Her 100 çocuktan 20'sinde astım görülüyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazım Baymak, "Türkiye'de yaklaşık her 100 çocuktan 17-20'sinde astım görülüyor." ifadelerini kullandı.

Baymak yaptığı açıklamada, astımın, hava yollarının daralması ile kendini gösteren ve ataklar halinde gelen bir hastalık olduğunu belirterek, çocukluk çağında müzmin (kronik) hastalıkların en sık görüleni olduğunu, Türkiye'de yaklaşık her 100 çocuktan 17-20'sinde astım görüldüğünü kaydetti.

Astımın kronik bir hastalık olması nedeniyle hastanın düzenli aralıklarla kontrol edilerek, uzun süreli tedavisinin planlanması gerektiğini aktaran Baymak, “Astım rahatsızlığı olan bireylerin hava yollarında mikrobik olmayan bir iltihap var ve bu nedenle de hava yolu duvarı şiş ve ödemlidir.” ifadelerini kullandı.


- Öksürük astım habercisi


Uzm. Dr. Baymak, astımın ortaya çıkmasında rol oynayan etkenlerin çevresel ve bireysel risk faktörlerinden oluştuğunu belirterek, "Çocuklarda, nefes darlığı, hışıltı, kuru ve inatçı öksürük astımın en belirgin özellikleridir." bilgisini verdi. Baymak, çevresel faktörlerin, iç ve dış ortam hava kirliliği, sigara, alerjenler ve enfeksiyonlar, bireysel faktörleri ise cinsiyet, obezite ve genetik özellikler şeklinde olduğunu bildirdi.

Astım tanısı koyulurken en önemli kriterin hasta öyküsü olduğunu belirten Baymak, şunları kaydetti:

"Anne ve babadan birinin astımlı olması durumunda çocukta astım görülme riskinin yüzde 20-30, her ikisinin de astımlı olması durumunda bu risk yüzde 60-70 yükselmektedir. Öksürük, hırıltı veya nefes darlığının ataklar halinde ve tekrarlayıcı olması, özellikle gece veya sabaha karşı artışı, egzersiz veya oyundan sonra, alerjenlerle veya iritan (tahriş edici) maddeyle karşılaşma sonrası tekrarlaması astım tanısı koyduran en önemli ipuçlardır.’’

Baymak, “Tedavi sürecinde ilk adım teşhisin doğru konulmasıdır, tedavinin temelini, alerjenlerden kaçınma, astım ataklarını tetikleyen sigara dumanı, hava kirliliği, enfeksiyon, yoğun ve keskin kokulardan uzak, çevre koşullarının sağlanması gerekir.” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Astım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1